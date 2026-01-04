อึ้ง! สาวจีนวัย 20 มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเหมือนคนอายุ 60 แพทย์ชี้เป็นเพราะทำสิ่งนี้...

ใครชอบเล่นมือถือระหว่างนั่งส้วมต้องระวัง! หลังนักศึกษาสาว วัย 20 ปี ถูกตรวจพบว่ามีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเหมือนคนวัยเกษียณ
โดยเธอได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง เนื่องจากมีอาการปวดทวารหนักและถ่ายเป็นเลือด
ตอนแรกเธอและครอบครัวคิดว่าเป็นเพียงริดสีดวงทวารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากการประเมินการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน แพทย์พบว่าคะแนนการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ซึ่งตามปกติควรจะอยู่ที่ 80 คะแนน จาก 100 คะแนน กลับอยู่ที่ 45.9 คะแนน
แพทย์อธิบายว่า กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของเธอเสื่อมสภาพและอ่อนแรงอย่างหนัก โดยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นส่วนที่คอยพยุงอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง หรือท้องน้อย ดังนั้น การที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบขับถ่าย รวมถึงสมรรถภาพทางเพศ
จากการซักประวัติ แพทย์พบว่าสาเหตุที่แท้จริงในกรณีนี้เกิดจากพฤติกรรมระหว่างการใช้ห้องน้ำ อย่างการนั่งส้วมเล่นมือถือ เนื่องจากนักศึกษาสาวบอกว่าเธอมีนิสัยติดการเล่นมือถือระหว่างใช้ห้องน้ำมาหลายปีแล้ว โดยแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
ทั้งนี้ เธอกำลังเข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ ทั้งแช่น้ำอุ่นตามหลักแพทย์แผนจีน การใช้ยาทาการออกกำลังกาย รวมทั้งการปรับพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำ
อนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ป่วยอายุน้อยจำนวนมากที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเล่นมือถือระหว่างนั่งส้วม แพทย์จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้มือถือระหว่างเข้าห้องน้ำ จำกัดเวลาในการเข้าห้องน้ำไว้ที่ 3-5 นาที และออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
ที่มา : 20歲女大生如廁滑手機「肛門出血」 醫一查：骨盆底肌退化像60歲