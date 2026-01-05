เหมียวตุ้ยนุ้ยนั่งรถบรรทุกเป็นเพื่อนเจ้าของ ไวรัลดังทั่วโซเชียลจีน

คลิปเจ้าแมวลายขาวดำที่นั่งอยู่หน้ารถบรรทุกเคียงข้างเจ้าของอย่างสบายอารมณ์ กลายเป็นไวรัลที่มีผู้เข้าชมและกดไลก์เป็นจำนวนมาก โดยชาวเน็ตต่างพากันเปรียบเทียบว่าท่าทางการนั่งของมันดูคล้ายกับกระเป๋ารถเมล์ที่กำลังตรวจตราความเรียบร้อย
คนขับรถบรรทุกจากมณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของจีน ซึ่งใช้ชื่อเล่นว่า "เซี่ยงจื่อ" เปิดเผยเรื่องราวของ "เจี่ยวจื่อ" (มีความหมายว่า เกี๊ยว) แมวเหมียววัย 8 เดือน ว่าเป็น "เพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุด" ของเขา โดยในเดือนธันวาคม 2568 คลิปวิดีโอที่เจ้าเจี่ยวจื่อนั่งอยู่บริเวณกระจกหน้ารถและใช้เท้าหน้าเกาะราวจับอย่างมั่นคง ได้รับความสนใจอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์จีน
บัญชีผู้ใช้ของเซี่ยงจื่อซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 60,000 ราย มีวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุด 2 คลิป โดยมียอดกดไลก์สูงถึง 1.4 ล้านครั้ง และ 630,000 ครั้งตามลำดับ ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ้าเจี่ยวจื่อที่ดูจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์นอกหน้าต่าง แม้รถจะมีการสั่นสะเทือนบ้างเป็นระยะ บางช่วงมันยังเลียของที่เจ้าของวางไว้ให้ใกล้กับที่นั่งส่วนตัว นอกจากนี้ เซี่ยงจื่อยังได้จัดเตรียมเบาะนอนและกระบะทรายไว้ข้างๆ เพื่อความสะดวกสบายของสมาชิกสี่ขาตัวนี้ด้วย
เซี่ยงจื่อเล่าเสริมว่า เขาพาเจ้าเจี่ยวจื่อเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่มันอายุเพียง 1 เดือน จากเดิมที่เป็นลูกแมวที่มักจะมีอาการเมารถ ปัจจุบันมันเติบโตจนมีน้ำหนักถึง 7.5 กิโลกรัม และกลายเป็น "ผู้ช่วยนักบิน" ที่คอยสอดส่องการขับขี่และดูแลสินค้าที่เขารับส่งไปทั่วประเทศ
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน