จีนออกกฎระเบียบควบคุมการกำหนดราคาบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต

จีนได้ออกกฎระเบียบการกำหนดราคาใหม่สำหรับแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม
กฎระเบียบดังกล่าวซึ่งออกร่วมกันโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สำนักงานบริหารตลาดแห่งรัฐ และสำนักงานบริหารไซเบอร์แห่งประเทศจีนมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการกำหนดราคา ปรับปรุงความโปร่งใส
และเสริมสร้างกลไกการประสานงาน เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศแพลตฟอร์มที่ดี
กฎระเบียบใหม่นี้ให้คำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกำหนดราคาของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มและผู้ค้า เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
นอกจากนี้กฎระเบียบใหม่ยังมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
โดยรับรองสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเลือกด้วยการกำหนดให้มีการติดป้ายราคาที่ชัดเจนเพิ่มความโปร่งใสของกลไกการกำหนดราคาที่แตกต่างกันแบบไดนามิก และควบคุมบริการต่างๆ เช่น การชำระเงินแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน การต่ออายุอัตโนมัติ และการหักเงินที่ไม่พึงประสงค์
กฎระเบียบเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 เมษายน 2569
คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)