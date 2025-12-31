สิบข่าวใหญ่-ฮือฮาในจีนแห่งปี 2025

ผ่านไปอีกปีก็เป็นโอกาสของการย้อนมองเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆในรอบปี “มุมจีน” ขอคัดเลือกสิบข่าวใหญ่ข่าวฮือฮาในประเทศจีนมาเป็นตัวแทนสะท้อนกระแสจีนปี 2025 ทั้งที่เป็นการพัฒนา ปรากฎการณ์ที่น่าจับตามองต่อไป
1_พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนในรอบ 800 ปี ส่งสัญญาณบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศถึงความสำคัญที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนและไทยในปีครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างจีนและไทย
2_การแสดงขบวนพาเหรดทหารในพิธีรำลึกวาระครบรอบ 80 ปีของชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่ 3 กันยายน ในขบวนพาเหรดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์สุดล้ำสมัยที่ผลิตโดยจีนเรียกเสียงฮือฮาจากทั่วโลก โดยมีกลุ่มผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจองอึน รวมทั้งประธานาธิบดีอิหร่าน เข้าร่วมพิธีฯ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการประกาศพันธมิตรบนเวทีการโลกที่ต้องจับตาดูต่อไปในเกมการเมืองโลก
3_พ้นต้นปีได้ไม่นาน สงครามการค้ายกใหม่ระหว่างมหาอำนาจโลกจีนกับสหรัฐฯก็ระเบิด โดยประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯประกาศเก็บ “ภาษีตอบโต้” จากการนำเข้าสินค้าจีนเป็นระลอกๆ พีคสุดที่อัตรา 145 เปอร์เซนต์ ด้านจีนโต้กลับด้วยมาตรการแบบ “ตาต่อตาฟันต่อฟัน” ขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐฯในอัตราเท่าๆกัน งานนี้จีนถือไพ่ตัวคิงคือการขยายมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากในการต่อรองกับสหรัฐฯ ต่อมาในเดือนตุลาคมทรัมป์และสีจิ้นผิง พบปะกันในระหว่างซัมมิตเอเปคที่เกาหลีใต้ และมีการเจรจานอกรอบกันที่ดูเหมือนจะออมชอมกันในสงครามการค้า
4_ปลดบิ๊กทหารครั้งประวัติการณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา จีนประกาศปลด เหอ เว่ยตง รองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง ซึ่งกุมอำนาจใหญ่รองจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิง และเจ้าหน้าที่ทหารระดับนายพล 8 นาย ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (พีแอลเอ) ในข้อหาละเมิดวินัยพรรคฯอย่างร้ายแรง พัวพันกับการทุจริตใช้อำนาจทางมิชอบร้ายแรงซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล
5_จีนเขย่าบัลลังก์จ้าว AI ของสหรัฐฯ บริษัทสตาร์ทอัปจีน “ดีปชีก” (DeepSeek) ประกาศศักดาในสงครามเทคโนโลยี โดยในเดือนมกราคมของปี 2025 แอปพลิเคชันแชตบอตซ์ DeepSeek แซงหน้า ChatGPT ขึ้นเป็นแอปพลิเคชันฟรีอันดับ 1 บน App Store ของสหรัฐฯ
6_รถยนต์ไฟฟ้าจีน BYD แซงหน้ารถยนต์ไฟฟ้าแห่งสหรัฐฯ เทสลา ทั้งด้านรายได้และยอดขาย (แต่ผลกำไรยังแพ้เทสลา) อย่างไรก็ดีการที่ บีวายดี ล้ำหน้ายักษ์ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าจากสหรัฐฯในสองมิตินี้ เป็นแรงหนุนช่วยดันจีนสู่แท่นมหาอำนาจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแข็งแกร่ง
7_ซอฟต์พาวเวอร์จีนพิชิตความนิยมทั่วโลก ในปี 2025 เกิดปรากฏการณ์คลั่งไคล้ตุ๊กตาลาบูบู้ของบริษัทจีน Pop Mart อย่างกว้างขวางทั่วโลก ในจีนเองมีการประมูลซื้อลาบูบู้ ในราคาสูงถึง 1.08 ล้านหยวน (ประมาณ 5.15 ล้านบาท) น่าจับตาว่า ลาบูบู้ จะหวือหวาในชั่วไม่กี่ปีแล้วก็ไป... หรือจะขึ้นแท่นคลาสสิก แบบ “คิตตี้แคท” ของญี่ปุ่น
8_สัมพันธ์จีนและญี่ปุ่นถอยหลังเข้าคลอง--ความสัมพันธ์จีนและญี่ปุ่นทรุดหนักลงไป หลังจากนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่น นาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวต่อสาธารระว่าญี่ปุ่นจะช่วยไต้หวัน หากไต้หวันมีภัย ซึ่งหมายถึงว่าญี่ปุ่นจะช่วยไต้หวันหากจีนใหญ่บุกรุกไต้หวัน ทำจีนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและโต้ตอบไม่ยั้ง มาตรการโต้ตอบที่แรงสุดคือการประกาศเตือนนักท่องเที่ยวจีนไปยังญี่ปุ่น ทำให้การท่องเที่ยวแดนปลาดิบอาจซบเซาลงไปถนัด เพราะไม่กี่ปีมานี้นักท่องเที่ยวจีนเป็นลูกค่ารายใหญ่ของการท่องเที่ยวแดนปลาดิบ
9_ข่าวการหายตัวไปของดาราจีน "ซิงซิง" หรือ "หวังซิง บริเวณชายแดนไทย-พม่าในช่วงหลังปีใหม่ไม่กี่วัน กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์จีน ซึ่งต่อมาไทยก็สามารถตามตัวซิงซิงกลับมาได้ หลังจากนั้นมีการเปิดโปงกลุ่มดารานายแบบจีนที่เดินทางมาไทยและถูกหลอกไปทำงานให้สแกมเมอร์ตามชายแดนพม่า เหตุการณ์เหล่านี้ได้จุดกระแส "ไทยไม่ปลอดภัย" กระหึ่มในโลกโซเชียลมีเดียจีน ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวไทยอย่างสาหัส
10_ซื่อ หย่งซิ่น เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน ถูกจับสึกและถูกสอบสวนทางอาญาด้วยข้อกล่าวหายักยอกเงินและมั่วสีกา ซื่อหย่งซิ่น มีฉายาเป็น “พระซีอีโอ” จากการที่พัฒนาวัดเส้าหลินกลายเป็น “พุทธพาณิชย์” ซึ่งมีรายได้ต่อปีราว 300 ล้านหยวน ต่อมามีการแต่งตั้ง ซื่อ อิ้นเล่อ จากวัดไป๋หม่าแห่งเมืองลั่วหยัง มาเป็นเจ้าอาวาสใหม่ของวัดเส้าหลิน