สาวจีนสุดงง! ขับรถอยู่ดีๆ มีไก่ปริศนาร่วงใส่หน้ารถ

ของขวัญจากฟ้า! เหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นในเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ขณะที่หญิงคนหนึ่งกำลังขับรถ จู่ๆ ก็มีไก่ตัวใหญ่ตกลงมาบนฝากระโปรงรถของเธอ ทำเอาเธอตกใจเป็นอย่างมาก
โชคดีที่สภาพการจรจรไม่วุ่นวายและไก่ก็หยุดอยู่นิ่งๆ บนฝากระโปรงรถ เธอเลยสามารถขับรถไปจอดข้างทางและจับไก่เอาไว้ได้
ภายหลังเธอเปิดเผยว่า ตอนเกิดเหตุในวันที่ 19 ธ.ค. เธอไม่เห็นรถขนสัตว์ปีกเลย และก็ไม่รู้ว่าไก่ตัวนี้มาจากไหน
"ตอนไก่ตกลงมาฉันตกใจมาก แต่ขนของมันก็สวยจริงๆ และเนื่องจากหาเจ้าของไม่พบ ฉันเลยเอามันกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้ว"
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงของชาวเน็ต โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างคอมเมนต์แซว เช่น "ของขวัญปีใหม่จากสวรรค์" "มหามงคล ค้าขายได้กำไรงาม กินไก่เป็นมื้อเย็น" " "หนีเสือปะจระเข้" "เอาไปทำอาหาร" สวรรค์ประทานไก่" "นี่มันไก่ตกลงจากฟ้าของแท้" และ "เลี้ยงไว้กิน"
ทั้งนี้ หญิงคนนี้ได้ตอบข้อสงสัยของชาวเน็ต หลังมีคนถามเป็นจำนวนมาก ว่าไก่ยังอยู่มีชีวิตดีหรือเปล่า? ซึ่งเธอก็ได้มาตอบว่า มันมีสุขภาพดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้แล้ว และกลายเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของเธอไปแล้ว
