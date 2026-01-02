ไม่จบไม่สิ้น! แม่จีนออกตามหาลูกชายวัย 19 ปี หลังหายตัวปริศนาขณะไปเที่ยว คาดถูกหลอกขายไปกัมพูชา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 นางเฟ่ย แม่เลี้ยงเดี่ยวจากมณฑลเจียงซี ขอความช่วยเหลือในการตามหา "เย่ เหวินปิน" ลูกชายวัย 19 ปี ที่หายตัวไปตั้งแต่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเบาะแสล่าสุดชี้ว่าลูกชายอาจถูกหลอกไปทำงานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชา
เย่ เหวินปิน เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง และเคยฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สถานีรถไฟใต้ดินในนครหนานชางเป็นเวลาครึ่งปี ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตที่อำเภอเยียนซานบ้านเกิด โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 เขาได้ขออนุญาตแม่เดินทางไปหาสื่อนเพื่อนที่นครหนานชาง แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์กลับพลิกผัน
ลำดับเหตุการณ์การหายตัวไป
30 กรกฎาคม 2568: นางเฟ่ยได้รับสายผ่านวีแชตจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชายแดนมณฑลยูนนาน แจ้งว่าลูกชายพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศ เธอพยายามเกลี้ยกล่อมลูกชายผ่านวิดีโอคอลแต่ไม่เป็นผล
31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568: พิกัดจากโทรศัพท์ของลูกชายเคลื่อนที่จากเมืองผูเอ่อร์ นครคุนหมิง และสิ้นสุดที่เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
7 สิงหาคม 2568: เป็นวันสุดท้ายที่มีการติดต่อกันก่อนที่โทรศัพท์ของเย่ เหวินปิน จะปิดเครื่องไป
จากการสืบสวนของตำรวจอำเภอเยียนซานพบว่า เย่ เหวินปิน และเพื่อนได้เดินทางถึงเมืองจิ้งซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 และได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ก่อนจะเรียกรถรับจ้างไปยังด่านพรมแดนหลงปังในวันที่ 3 สิงหาคม โดยทิ้งสัมภาระทั้งหมดไว้ที่โรงแรม
พบเบาะแสถูกประกาศขายในกลุ่มแชต ในเดือนตุลาคม 2568 นางเฟ่ยได้รับข้อมูลที่น่าตกใจจากกลุ่มโซเชียลมีเดีย เป็นภาพประกาศขายตัวลูกชายในลักษณะ "ลูกหมู" (เหยื่อขบวนการต้มตุ๋น) โดยข้อความระบุว่า:
"ขายต่อลูกหมูสัญชาติจีน ชื่อ เย่ เหวินปิน อายุ 19 ปี เนื่องจากไม่มีผลงานและไม่เชื่อฟังคำสั่ง ซื้อมาจากนายหน้าในราคา 100,000 หยวน (ประมาณ 475,000 บาท) เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทแล้ว ขอเสนอขายต่อในราคา 160,000 หยวน (ประมาณ 760,000 บาท) สนใจติดต่อจ่ายเงินรับตัวได้ทันที"
ภาพประกอบในประกาศเผยให้เห็นเย่ เหวินปิน ที่มีร่องรอยบาดแผลชัดเจนตามแขนและใบหน้า ทำให้นางเฟ่ยเชื่อว่าลูกชายถูกทำร้ายและถูกขายต่อไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา
ปัจจุบัน นางเฟ่ยได้เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาเพียงลำพังเพื่อขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา โดยเธอระบุว่าสามีเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกชายอายุเพียง 3 ขวบ และลูกชายเป็นเด็กดีมาตลอด จึงวิงวอนขอให้ผู้ที่มีเบาะแสช่วยแจ้งข้อมูลเพื่อพาลูกชายกลับบ้านอย่างปลอดภัย ขณะที่ตำรวจในพื้นที่กำลังเร่งประสานงานติดตามคดีอย่างใกล้ชิด
