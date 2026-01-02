จีนประกาศความสำเร็จ! อากาศยานใบพัดกระดกขนาด 6 ตันลำแรกของโลก เสร็จสิ้นการบินทดสอบครั้งแรก

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2568 กลุ่มบริษัท เหลียนเฮ่อ เฟยจี (United Aircraft Group) ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ด้วยการนำ "หลั่นอิ่ง R6000" (Lanying R6000) อากาศยานไร้คนขับแบบใบพัดกระดก (Tilt-rotor) ขนาด 6 ตันลำแรกของโลก ขึ้นบินทดสอบครั้งแรกเป็นผลสำเร็จ ณ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน
ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการบุกเบิกเทคโนโลยีอากาศยานที่ผสมผสานระหว่างความสามารถในการขึ้น-ลงทางดิ่งของเฮลิคอปเตอร์ และความเร็วในการบินเดินทางของเครื่องบินปีกตรึง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกผูกขาดโดยประเทศมหาอำนาจเพียงไม่กี่แห่งมาอย่างยาวนาน
อากาศยานรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ AES100 ที่จีนพัฒนาขึ้นเอง ความเร็วในการบินเดินทาง 550 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (เร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป 2 เท่า) น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 2,000 กิโลกรัม ระยะทางการบินสูงสุด: 4,000 กิโลเมตร (ไกลกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป 4 เท่า) เพดานบิน 7,620 เมตร
หลั่นอิ่ง R6000 มาพร้อมกับนวัตกรรมการออกแบบ "เพลาใบพัดกระดก" ที่ไม่ได้หมุนห้องเครื่องยนต์ทั้งหมด เพื่อป้องกันความร้อนจากท่อไอเสียไม่ให้เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และพื้นผิวรันเวย์หรือดาดฟ้าเรือ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ ระบบควบคุมการบินด้วยแสงช่วยเพิ่มความแม่นยำและป้องกันสัญญาณรบกวน ระบบจัดการสุขภาพอากาศยานตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบต่าง ๆ แบบเรียลไทม์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สำหรับแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป เหลียนเฮ่อ เฟยจี จะเริ่มการบินทดสอบในโหมดใบพัดกระดกอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือน ม.ค. 2569 เพื่อเร่งกระบวนการขอใบรับรองความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Certification) และเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบเพื่อใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์และภารกิจกู้ภัยต่อไป
ที่มา: สำนักข่าวหวนฉิว (Global Times)