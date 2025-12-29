เพิ่งติดยศพลเรือเอกหยก ๆ ถูกเด้งแล้ว จีนฟันทหารระดับสูงทุจริตอีก 3 คน

นายทหารยศนายพลของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนถูกขับจากการเป็นสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติอีก 3 คน นับเป็นรายล่าสุดที่ถูกจัดการภายใต้การรณรงค์ปราบปรามการทุจริตภายในกองทัพตามนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
คณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติประกาศเมื่อวันเสาร์ ( 27 ธ.ค. ) ว่า ได้ขับไล่บุคคล 3 คนออกจากสภาแล้ว ได้แก่หวัง เหรินฮวา หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจการการเมืองและกฎหมายของคณะกรรมาธิการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( CMC ) จาง หงปิง หัวหน้าผู้ตรวจการทางการเมืองของกองกำลังตำรวจติดอาวุธแห่งประชาชน (PAP) และหวัง เผิง ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมของ CMC
อย่างไรก็ตาม บุคคลทั้งสามยังคงเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจสูงสุดของพรรค
ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า บุคคลทั้งสามไม่มาร่วมการประชุมและงานพิธีการสำคัญหลายงานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รวมถึงงานฉลองครบรอบการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนตุลาคม
หวัง เหรินฮวา วัย 63 ปี ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเพิ่งเลื่อนยศขั้นพลเรือเอกให้เมื่อปีที่แล้วนี้เองและได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศาลทหาร สำนักงานอัยการ และเรือนจำของกองทัพ
ส่วน จาง หงปิง วัย 59 ปี ได้เลื่อนยศเป็นพลเอกในปี 2565 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการทางการเมืองของ PAP โดยก่อนหน้านั้น เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการทางการเมืองของกองบัญชาการภาคตะวันออกตั้งแต่ปี 2561
สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง 2 คน ซึ่งถูกพรรคคอมมิวนิสต์ขับไล่ออกจากพรรคโทษฐานทุจริตเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ได้แก่นายเหอ เหว่ยตง อดีตรองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายเหอ หงจวิ่น อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสในกรมงานการเมืองของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนั้น เมื่อวันเสาร์คณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติก็ได้ประกาศอัปเปหิออกจากสภาด้วยเช่นกัน
