หนุ่มจีนกลับมาหารักแรก หลังรู้ว่าป่วยหนัก พร้อมสัญญาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป

มาผ่านมันไปด้วยกันนะ! ชายหนุ่มแซ่ทัง วัย 26 ปี ตัดสินใจกลับมาหารักแรกของเขาที่เลิกรากันไปถึง 7 ปี และคอยดูแลไม่ห่าง หลังทราบข่าวจากเพื่อนว่าเธอป่วยหนัก
"ถ้าเพื่อนสนิทของผมไม่บอกให้รู้ได้ทันเวลา ผมอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เจอเธอไปตลอดกาล" ทังกล่าว
โดยทังและอ้ายเสี้ยว รู้จักกันตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นและคบกันมาตั้งแต่ตอนนั้น ทังเล่าว่า อ้ายเสี้ยวเป็นคนสดใส ร่าเริง ชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ดูแข็งแรงและไม่มีท่าทีว่าจะป่วยเลย
แม้เธอจะบอกเขาว่า แม่ของเธอจากไปด้วย "โรคสูญเสียการทรงตัว (Spinocerebellar Ataxia)" ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรม โดยสมองน้อยและไขสันหลังจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ ไม่มีหนทางรักษาให้หายขาด ทำได้เพียงประคับประคองอาการ แต่ทังก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะตอนนั้นเขายังเด็กและไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากนัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากเรียนจบ ทังตัดสินใจไปเรียนต่อ ขณะที่อ้ายเสี้ยวตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ทำให้พวกเขาเหินห่างกันไปโดยปริยาย
กระทั่งสิ้นปี 2024 ทังก็ได้ทราบข่าวจากเพื่อน ว่าอ้ายเสี้ยวมีภาวะสมองน้อยฝ่อ เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น ซึ่งทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมาก และตัดสินใจไปเยี่ยมเธอ
เมื่อได้เห็นสภาพของอ้ายเสี้ยวที่เปลี่ยนจากเด็กสาวที่สดใส ร่าเริง กลายเป็นคนซูบผอมและต้องนั่งรถเข็น มันก็ทำให้ทังตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างเธอ
เขาพาเธอไปเดินเล่น และพยายามเรียกขวัญกำลังใจ ปลุกพลังใจให้เธอฮึดสู้ เมื่อเวลาผ่านไป ความรักของเขาก็กลับมาเบ่งบานอีกครั้ง ก่อนที่จะสารภาพความรู้สึกให้อ้ายเสี้ยวได้รับรู้ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จากนั้น เพื่อที่จะดูแลอ้ายเสี้ยวได้อย่างเต็มที่ ทังก็ได้ให้อ้ายเสี้ยวย้ายมาอยู่ที่ห้องของเขา นอกจากนี้ เขายังให้อ้ายเสี้ยวเขียนสิ่งที่อยากทำ 100 อย่าง ซึ่งมีทั้งการไปชมคอนเสิร์ต การเรียนเปียโน การท่องเที่ยว และอื่นๆ
ทังพยายามอย่างหนัก เพื่อทำให้ความปรารถนาเหล่านั้นของอ้ายเสี้ยวเป็นจริง โดยเมื่อไม่นานมานี้ ในคอนเสิร์ตของ G.E.M. หรือเติ้งจื่อฉี เขาได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบแหวนให้เธอ พร้อมสัญญาว่าจะอยู่กับเธอไปตลอด ทำเอาอ้ายเสี้ยวถึงกับร้องไห้ออกมา
นอกจากนี้ เขายังพาอ้ายเสี้ยวไปเที่ยวที่แชงกรีลา และได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนออนไลน์ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ เพื่อที่จะดูแลอ้ายเสี้ยวได้เต็มเวลา ทังได้ลาออกจากงานประจำ และผันตัวมาเป็นคนทำคอนเทนต์ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพและเป็นค่ารักษาให้อ้ายเสี้ยว
