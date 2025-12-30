จีนแต่งตั้งกัปตันหญิงคนแรกประจำเครื่องบิน C919 ที่ผลิตเองในประเทศ

จีนประกาศแต่งตั้งนักบินหญิงรายแรกให้ทำหน้าที่กัปตันประจำเครื่องบินโดยสารรุ่น C919 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ผลิตขึ้นเองในประเทศอย่างเป็นทางการ โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานบุคลากรและการเปลี่ยนผ่านนักบินระดับหัวกะทิจากเครื่องบินโบอิ้งและแอร์บัสมาสู่เครื่องบินสัญชาติจีน
อวี๋ เยว่ กัปตันหญิงจากสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ส (China Southern Airlines) ซึ่งมีฐานปฏิบัติการในนครกว่างโจว กลายเป็นบุคคลต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ผู้หญิงทั่วประเทศ หลังจากที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากการเป็นนักบินเครื่องบินโบอิ้ง 737 ที่ทำมานานกว่าทศวรรษ มาเป็นกัปตันเครื่องบิน C919 ในปีนี้ โดยรายงานจากสื่อของรัฐระบุว่า อวี๋ เยว่ มีสถิติการบินที่ "ไร้ข้อผิดพลาด" นับตั้งแต่เข้าร่วมงานกับสายการบินเมื่อปี 2558
อวี๋ เยว่ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (Civil Aviation Flight University of China) และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มนักบินระดับแนวหน้าที่ต้องเข้ารับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน C919 ซึ่งเป็นเครื่องบินลำตัวแคบที่เป็นคู่แข่งสำคัญของโบอิ้ง 737 และแอร์บัส A320
เครื่องบินรุ่น C919 ผลิตโดยบรรษัทเครื่องบินพาณิชย์แห่งประเทศจีน หรือ โคแม็ก (COMAC) เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ปัจจุบันสายการบินยักษ์ใหญ่สามแห่งของรัฐ ได้แก่ ไชน่าเซาท์เทิร์น แอร์ไชน่า และไชน่าอีสเทิร์น กำลังเร่งเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและแผนการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรองรับการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ ซึ่งแต่ละสายการบินได้ตกลงสั่งซื้ออย่างน้อย 100 ลำ โดยมีกำหนดส่งมอบต่อเนื่องไปจนถึงทศวรรษ 2573
“เมื่อฉันได้รับการทาบทามถึงความสมัครใจในการเปลี่ยนมาบินเครื่องบิน C919 ฉันไม่ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียว” อวี๋ เยว่ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อของโคแม็กเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน