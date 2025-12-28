ผลวัดอย่างเป็นทางการ! แผ่นดินไหวไต้หวัน 6.6 เขย่าทั่วเกาะ ไปถึงฝูเจี้ยน

กลุ่มสื่อจีนอ้างอิงเครือข่ายติดตามแผ่นดินไหวจีนรายงานการตรวจวัดอย่างเป็นทางการ ระบุว่าเมื่อเวลา 23.05 นาที ของวันที่ 27 ธ.ค. เกิดเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณทะเลเขตอำเภออี๋หลัน ไต้หวันระดับ 6.6 ความลึกแผ่นดินไหว 60 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินเขย่าทั่วเกาะ
ด้านรายงานของอุตุนิยมวิทยาไต้หวัน ระบุเกิดเหตุแผ่นดินไหว ระดับ 7.0 เมื่อเวลา 23.05 น. ของวันที่ 27 ธ.ค. บริเวณน่านน้ำฝั่งตะวันออกของอำเภออี๋หลัน โดยมีความลึกแผ่นดินไหว 72.8 กิโลเมตร
ในเวลาต่อมา การสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ (U.S. Geological Survey) รายงานเหตุแผ่นดินไหวไต้หวัน ระดับ 6.6 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภออี๋หลัน
ประชาชนในหลายเมืองไต้หวันรู้ถึงแรงเขย่าได้ชัดเจน ทั้งในไทเป ซินจู๋ ซินเป่ย เถาหยวน โดยที่สนามบินเถาหยวนมีโครงเหล็กประตูแตก ป้ายหล่นมาโดนผู้โดยสารสองคน
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ชาวเน็ตจีนในมณฑลฝูเจี้ยน ทั้งในเมืองซย่าเหมิน, ฝูโจว เฉวียนโจว บอกว่า รู้สึกถึงแรงเขย่าาจากแผ่นดินไหวเกาะไต้หวันชัดเจน