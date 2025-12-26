จีนกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมภาคการเงินในประเทศ

จีนใช้เวลา 6 เดือนปัดกวาดสภาพแวดล้อมของภาคการเงินในประเทศให้สะอาดขึ้น โดยแก๊งมิจฉาชีพ รวมถึงพวกทำธุรกิจทางการเงินสีเทา ๆ ถูกปราบปรามครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐและหน่วยงานบริหารกำกับดูแลภาคการเงินแห่งชาติ
โฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐแถลงสรุปผลงานการปราบปรามเมื่อวันพฤหัสบดี ( 25 ธ.ค.) ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การบริโภคด้านการเงินของประชาชน เช่น การกู้เงิน การใช้บัตรเครดิต และการจัดการหนี้ได้เปิดช่องให้แก๊งอาชญากรรมเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทางออนไลน์และพัฒนาไปสู่ห่วงโซ่ธุรกิจสีเทาที่ฝังรากลึก ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมการเงินมืดและอาชญากรรมการเงินสีเทาจึงเปิดฉากขึ้นในเดือนมิถุนายนจนถึงพฤศจิกายนปีนี้ในมณฑลและเมืองต่าง ๆ รวม 17 แห่ง
ก่อนลงมือ เจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามข้อมูลอาชญากรรม เงินทุน เทคโนโลยี และเครือข่ายบุคลากร ตลอดจนขยายการสืบสวนไปยังต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อทำลายองค์กรอาชญากรรมทั้งหมดและมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้อยู่เบื้องหลัง
ปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีการประสานการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐทั่วประเทศ มีการยื่นฟ้องและสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินมากกว่า 1,500 คดี ทำลายแก๊งอาชญากรมืออาชีพมากกว่า 200 ราย และเปิดโปงกิจกรรมผิดกฎหมายที่ถูกปิดบัง โดยพบว่า มีเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้รวมกันเกือบ3 หมื่นล้านหยวน
ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ได้ช่วยปรับปรุงให้ตลาดการเงินมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รักษาระเบียบและความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ ตลอดจนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้ใช้บริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : โกลบอลไทมส์