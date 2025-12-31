เตือนภัย! หน้ากากอนามัย "ลุกไหม้" บนแผงชาร์จไร้สายในรถยนต์ไฟฟ้า

สำนักข่าวหยางจื่อ หว่านเป้า รายงานเมื่อไม่นานมานี้ถึงเหตุการณ์เตือนภัยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในมณฑลเจียงซู หลังจากนายเฉียน เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Onvo รุ่น L60 ประสบเหตุหน้ากากอนามัยเกิดการลุกไหม้และแผงชาร์จไร้สายละลายได้รับความเสียหายขณะขับขี่
นายเฉียนระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงพยาบาล โดยเขาได้วางโทรศัพท์มือถือไว้บนแผงชาร์จไร้สายฝั่งคนขับตามปกติ ส่วนถุงบรรจุหน้ากากอนามัยได้วางไว้บริเวณแผงด้านข้างซึ่งไม่มีฟังก์ชันชาร์จ หลังจากขับรถไปได้ประมาณ 10 นาที เขาเริ่มได้กลิ่นไหม้และพบว่าหน้ากากอนามัยมีรอยไหม้จนเป็นรู โดยเฉพาะแถบโลหะสำหรับปรับกระชับจมูกเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท นอกจากนี้ แผงชาร์จไร้สายยังถูกความร้อนหลอมละลายจนเป็นรูโหว่ แม้จะไม่มีเปลวไฟลุกท่วมแต่ก็สร้างความตระหนกอย่างมาก
ทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์และเทคนิคอธิบายว่า สาเหตุเกิดจากแถบโลหะที่อยู่ในหน้ากากอนามัยเข้าไปอยู่ในรัศมีของ "สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสลับ" ของแผงชาร์จไร้สาย ซึ่งทำงานด้วยหลักการคล้ายกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อวัตถุโลหะเข้าไปอยู่ในสนามแม่เหล็ก พลังงานไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในตัวโลหะโดยตรงและเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ส่วนสาเหตุที่ระบบความปลอดภัยไม่ตัดการทำงานนั้น สันนิษฐานว่าจุดที่เกิดความร้อนอาจอยู่บริเวณขอบสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นจุดอับสายตาของเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอม
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ฝากเตือนผู้ใช้รถยนต์ที่มีระบบชาร์จไร้สายว่า ไม่ควรวางวัตถุที่มีส่วนประกอบของโลหะไว้บนแผงชาร์จหรือบริเวณใกล้เคียงในขณะที่ระบบทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยที่มีแถบโลหะ การ์ด NFC พวงกุญแจ หรือเคสมือถือที่มีแผ่นโลหะ เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยนายเฉียนได้ประสานงานกับทางบริษัทเพื่อส่งรถเข้าตรวจสอบหาสาเหตุโดยละเอียดต่อไป
ที่มา: หยางจื่อ หว่านเป้า (Yangzi Wanbao)