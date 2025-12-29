ฮือฮา! แหล่งท่องเที่ยวจีนรับสมัคร "เพื่อนร่วมเล่นสกี" หุ่นแซ่บ ให้เงินเดือนสูงถึง 2.5 แสนบาท

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 สื่อจีนรายงานกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียล หลังแหล่งท่องเที่ยว จิ่วหวงซาน (Jiuhuángshān) ในเมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน ประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ดูแลนักเล่นสกี" โดยชูจุดเด่นที่ค่าตอบแทนสูงลิ่วและการคัดเลือกคุณสมบัติสุดเข้มงวด
ประกาศรับสมัครระบุว่าต้องการชายหนุ่มที่มี ส่วนสูง 185 เซนติเมตรขึ้นไป และ มีกล้ามท้อง โดยเสนอเงินเดือนระหว่าง 30,000 - 50,000 หยวน (ประมาณ 150,000 - 250,000 บาท) ซึ่งทางตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวจิ่วหวงซานยืนยันว่า อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นเรื่องจริง แต่จะพิจารณาตามเงื่อนไขของนักแสดงแต่ละคน ทั้งในด้านรูปร่าง หน้าตา ความสามารถพิเศษ และความทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็น
สาเหตุที่ตำแหน่งนี้ได้รับค่าตอบแทนสูงเป็นพิเศษ เนื่องจากพนักงานต้องปฏิบัติงานในสภาพอากาศหนาวจัดภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เช่น การโชว์กล้ามท้องและกล้ามอก ท่ามกลางหิมะเพื่อสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว การให้บริการเชิงสร้างสรรค์ เช่น การอุ้มแบบเจ้าหญิง บริการช่วยเล่นสกี และการร่วมเต้นรำในงานเลี้ยง "ซ่าหล่าง" ซึ่งเป็นนาฏศิลป์พื้นเมืองในช่วงกลางคืน
ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 25 ราย โดยทางแหล่งท่องเที่ยวมีแผนจะรับเข้าทำงานเพียง 4-6 คนเท่านั้น ขณะนี้มีการยืนยันการจ้างงานแล้ว 2 ราย และอยู่ระหว่างการเจรจาตารางงานอีก 2-4 ราย การคัดเลือกไม่ได้ดูเพียงรูปร่างหน้าตา แต่ยังรวมถึงทักษะการโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความบันเทิงและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการพักผ่อน
ทางแหล่งท่องเที่ยวคาดหวังว่าพนักงานกลุ่มนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวในฤดูหนาวปีนี้ให้มีความแปลกใหม่และน่าประทับใจยิ่งขึ้น
ที่มา: สำนักข่าวเฝิงเมี่ยน (Cover News)