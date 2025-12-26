ปรมจารย์แห่งการต้มไข่! หนุ่มแชร์เทคนิคการต้มไข่สุดเป๊ะ ทำยอดผู้ติดตามพุ่งทะลุ 3.5 ล้าน ใน 8 วัน

ดังเพราะฝีมือการต้มไข่! บล็อกเกอร์หนุ่มที่ใช้ชื่อว่า "อ้ายชือตั้น (ชอบกินไข่)" โด่งดังในชั่วพริบตา หลังเขาได้แชร์สูตรการต้มไข่ที่บอกเลยว่าเป๊ะยันวินาที
โดยก่อนหน้านี้ มีชาวเน็ตท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพไข่ต้มที่สุกกำลังดี ไม่แห้ง และมีสีสันสวยงาม จนชาวเน็ตต่างถามหาและขอสูตรกันเป็นแถว ซึ่งอ้ายชือตั้นได้เข้าไปตอบว่า "น้ำเดือดแล้วให้ใส่ไข่ ต้มไป 9 นาที 12 วินาที จากนั้นก็เอาขึ้นและแช่น้ำเย็นทันที ก็จะได้ไข่ต้มแบบนี้"
เขายังบอกอีกว่า เขากินไข่ต้มวันละ 40 ฟอง มา 5 ปีแล้ว
ต่อมา มีชาวเน็ตจำนวนมากได้ลองทำตามสูตรดังกล่าวและพบว่าได้ไข่ต้มหน้าตาเหมือนในรูปเป๊ะๆ พอมีคนบอกว่าได้ผล ผู้คนก็แห่กันไปทดลองทำตาม ก่อนที่จะแชร์ภาพผลลัพธ์ที่ได้ลงโซเชียลกันมากมาย และทำให้อ้ายชือตั้นกลายเป็นคนดัง โดยผู้ติดตามของเขาเพิ่มจาก 200 คน เป็นมากกว่า 3.5 ล้านคน ในเวลาเพียง 8 วัน
นอกจากนี้ เมื่อมีชาวเน็ตถามเกี่ยวกับเวลาในการต้มไข่ลวก อ้ายชือตั้นก็ตอบทันทีว่า "6 นาที 15 วินาที" ส่วนไข่ยางมะตูม "7 นาที 11 วินาที" และไข่ต้มสุกใช้เวลา "9 นาที 40 วินาที" แถมเขายังสอนเคล็ดลับต่างๆ ที่สุดแสนจะใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้ได้ไข่ออกมาตามที่ต้องการอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความกังวลถึงปริมาณการกินไข่ที่มากถึง 40 ฟองต่อวันของเขา ทว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาระบุว่า ถ้าเขามีสุขภาพแข็งแรง มีระบบเผาผลาญปกติ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูง หรือเป็นโรคอ้วน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนัก
ทั้งนี้ รายงานแนวทางการบริโภคอาหารของจีน แนะนำให้รับประทานไข่ในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งก็คือประมาณวันละ 1 ฟอง ส่วนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร วัยรุ่น ผู้ที่กำลังสร้างกล้ามเนื้อ และผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากอาการป่วย อาจรับประทานได้สูงสุดได้ถึง 3 ฟองต่อวัน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "การต้มไข่ก็เป็นศิลปะ" "เทพแห่งการต้มไข่" และ "ในที่สุดฉันก็เข้าใจคำกล่าวที่ว่า 'เมื่อคนเราทำอะไรบางอย่างให้ถึงที่สุด มันจะกลายเป็นศิลปะ' แม้ว่ามันจะเป็นแค่การต้มไข่ก็ตาม"
