จีนแท็กทีมไทย-เมียนมา ทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ "เมียวดี" รื้อ "เคเคพาร์ค" ล้างบาง "ย่าไท่ ซินเฉิง"

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเปิดเผยปฏิบัติการเชิงรุกในการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากจีน เมียนมา และไทย ในพื้นที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้ 952 ราย และส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงวันที่ 16-19 ธ.ค. 2568
ปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จต่อเนื่องจากการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และเครือข่ายการพนันข้ามชาติ โดยตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงปัจจุบัน มีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนที่กบดานในเมืองเมียวดีกลับประเทศแล้วกว่า 7,600 ราย
นอกจากนี้ ทางการเมียนมายังได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการกระทำความผิดภายใน "เคเค พาร์ค" (KK Park) ไปแล้วถึง 494 หลัง และกวาดล้าง "เขตเศรษฐกิจจีนเทา ย่าไท่ ซินเฉิง" (Yatai New City) อย่างราบคาบ เพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ประชาชน
ในอีกคดีสำคัญ เมื่อเช้ามืดวันที่ 24 ธ.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาได้บุกเข้าจับกุม ฮวัง ฮา-นา (Hwang Ha-na) วัย 37 ปี ทายาทรุ่นที่ 3 ของอาณาจักร นัมยัง แดรี (Namyang Dairy Products) ยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมนมของเกาหลีใต้ ณ สนามบินนานาชาติในกัมพูชา ก่อนส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่เกาหลีใต้ในวันเดียวกัน
ฮวัง ฮา-นา ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติด โดยเชื่อว่าเธอได้ฉีดสารเมทแอมเฟตามีนให้กับคนรู้จักในกรุงโซลเมื่อเดือน ก.ค. 2567 ก่อนจะหลบหนีมายังประเทศไทยในเดือน มี.ค. 2568 และลักลอบเข้าสู่กัมพูชาในเวลาต่อมา รายงานระบุว่าระหว่างกบดานในกัมพูชา เธอมีความพัวพันกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในฐานะผู้ช่วยฟอกเงิน รวมถึงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาโสเภณีและการค้ายาเสพติดในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกว่า ฮวัง ฮา-นา มีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ของเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป
ที่มา: จิ่งมู่ซินเหวิน (Jimu News)