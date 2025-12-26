นสพ.จีนเผย 10 สุดยอด &'ข่าววิทย์-เทคโนโลยีจีน&' ประจำปี 2025

วันพฤหัสบดี (25 ธ.ค.) หนังสือพิมพ์ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ชั้นนำของจีน เปิดเผยการจัดอันดับสุดยอดข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 อันดับแรกของประเทศประจำปี 2025 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโมเดลขนาดใหญ่ดีปซีก (DeepSeek) เตาปฏิกรณ์โทคาแมกแบบตัวนำยิ่งยวดขั้นสูงเพื่อการทดลอง (EAST) และต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมตัวนำยิ่งยวด
รายงานระบุว่าส่วนหนึ่งของสุดยอดข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 อันดับแรกนี้ ได้แก่ "ดีปซีก" ที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก เตาปฏิกรณ์ฯ หรือ "ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์" ที่สร้างสถิติโลกด้วยการรักษาอุณหภูมิ 100 ล้านองศาเซลเซียสนานเกิน 1,000 วินาที การสร้างต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมตัวนำยิ่งยวด "จู่ชงจือ 3.0" (Zuchongzhi 3.0) สำเร็จ และการเตรียมวัสดุโลหะสองมิติได้ในปริมาณมาก
นอกจากนั้นยังมีการทดลองทางคลินิกของส่วนต่อประสานสมอง-คอมพิวเตอร์ (BCI) แบบรุกล้ำเข้าสู่ร่างกาย การค้นพบประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของด้านไกลบนดวงจันทร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากโซมาติกเซลล์ (somatic cell) แบบเดี่ยวเป็นพืชที่สมบูรณ์ และการพัฒนาชิปประมวลผลเมทริกซ์แบบแอนะล็อกที่มีความแม่นยำสูงและปรับขนาดได้
ข่าวอื่นๆ ที่เหลือ ได้แก่ การเน้นย้ำบทบาทนำของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 (2026-2030) และการเข้าประจำการของเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนที่ติดตั้งระบบดีดตัวและจับตัวเครื่องบินด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้า
อนึ่ง การคัดเลือกสุดยอดข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 อันดับแรกนี้จัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี โดยมีคณะนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน รวมถึงหัวหน้าสื่อมวลชน เข้าร่วมการประเมินผล
(ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว : แอปพลิเคชันดีปซีกบนโทรศัพท์มือถือ วันที่ 17 ก.พ. 2025)