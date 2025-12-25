เด็กชายวัย 9 ขวบ ถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้ง ไม่ให้พ่อแม่ช่วย ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างกล้าหาญ!

เรื่องราวของเด็กชายวัย 9 ขวบ จากเมืองซีอาน มณฑลส่านซี ที่รวบรวมความกล้าและตัดสินใจออกมาตอบโต้ หลังถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้ง ด้วยการใช้ปากกาเขียนคำหยาบคายและดูหมิ่นลงบนด้านหลังเสื้อนักเรียน
โดยเขาไม่ยอมบอกพ่อแม่ เพราะกลัวว่าถ้าซักแล้วเสื้อจะแห้งไม่ทันใส่ในวันถัดไป จึงใส่เสื้อตัวเดิมและยอมทนถูกเพื่อนล้ออยู่นานถึง 2 วัน
ถึงจะรู้สึกอับอาย กดดันและเครียดเป็นอย่างมาก แต่เด็กชายก็ไม่ได้ขอให้พ่อแม่ออกโรงมาปกป้อง หนำซ้ำเขากลับตัดสินใจรวบรวมความกล้าออกมาพูดเพื่อตัวของเขาเองอย่างกล้าหาญ
จากคลิปวิดีโอการประชุมของเด็กๆ ที่ครูส่งให้ผู้ปกครองดูในภายหลัง เผยภาพเด็กชายคนนี้ออกมายืนพูดต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นด้วยความสุภาพและมีเหตุผลว่า "ผมพบว่ามีคำหยาบคายเขียนอยู่บนหลังผม ระหว่างเรียนวิชาพลศึกษา เพื่อนผู้ชายหลายคนชี้มาทางผมและซุบซิบกันอยู่ด้านหลัง ว่ามีคำหยาบอยู่ที่หลัง ผมยังไม่ทันจะพูดอะไร พวกเขาก็เดินหนีไปแล้ว แต่ผมอยากถามพวกคุณ ว่าหากเป็นคุณที่มีคำหยาบอยู่บนหลัง คุณจะรู้สึกอย่างไร? อย่างไรก็ตาม ผมไม่มีความสุขเลยสักนิด"
ด้านนางจาง แม่ของเด็กชายกล่าวว่า ลูกชายได้มาเล่าให้เธอฟังหลังจากทนอยู่กับสถานการณ์แบบนั้นมา 2 วัน เขาไม่ได้มาขอให้เธอช่วย แต่เสนอที่จะจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีของตัวเองในระหว่างการประชุมชั้นเรียน
“พอได้ฟังเรื่องราวของลูกชายแล้ว ฉันรู้สึกปวดใจมาก ฉันไม่รู้ว่าเขาผ่าน 2 วันนั้นมาได้อย่างไร” นางจางกล่าว พร้อมเสริมว่า หลังจากดูคลิปวิดีโอจบเธอก็ร้องไห้ออกมา "ลูกของฉันทำในสิ่งที่ฉันอายุ 40 แล้วยังไม่กล้าทำเลย ลูกแม่สุดยอดมาก!
ทั้งนี้ ครูประจำชั้นระบุว่า หลังจากการประชุมจบลง เพื่อนร่วมชั้นที่ล้อเลียนก็ได้มาขอโทษเด็กชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างชื่นชมในความกล้าหาญของเด็กชาย รวมทั้งการรู้จักรักและเคารพตนเอง พร้อมคอมเมนต์ เช่น "มีเหตุผล ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน หรือเย่อหยิ่งจนเกินไป ยกนิ้วให้กับความกล้าหาญของหนู!"
ที่มา : 校服遭同学写侮辱字样被嘲笑2天 9岁男童班会勇敢发声抗霸凌