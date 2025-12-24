คลิกคลิป : ไห่หนานเปิดตัวศูนย์ข้อมูลใต้น้ำเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลก บุกเบิกเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกก้าวสู่หมุดหมายใหม่ เมื่อมีการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลใต้น้ำเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกอย่างเป็นทางการ ที่อำเภอหลิงสุ่ย มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำแห่งนี้ถูกออกแบบให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใต้ผืนน้ำอันงดงามของอำเภอหลิงสุ่ย ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำแห่งนี้ทำงานท่ามกลางคลื่นทะเล ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 30% และยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและที่ดิน สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเขตการค้าเสรีไห่หนาน
Yan Wenrui ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ไฮคลาวด์ ดาต้า เซ็นเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า การออกแบบและทำเลที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ใช้การระบายความร้อนตามธรรมชาติของน้ำทะเล ช่วยลดความต้องการพลังงานลงอย่างมากเมื่อเทียบกับศูนย์ข้อมูลบนบกแบบเดิม โดยศูนย์ข้อมูลใต้น้ำมีข้อได้เปรียบหลายประการ
ประการแรก คือ ลดการใช้พลังงาน โดยอาศัยระบบระบายความร้อนจากการไหลเวียนของน้ำทะเล ทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าศูนย์ข้อมูลบนบกที่มีขนาดเท่ากันประมาณ 30% พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ในระดับนี้เทียบเท่ากับไฟฟ้ที่ใช้ในครัวเรือนมากกว่า 10,000 หลังคาเรือน เป็นเวลา 1 เดือน
ประการที่ 2 คือ ประหยัดน้ำ ศูนย์ข้อมูลบนบกทั่วไปต้องใช้หอหล่อเย็นขนาดใหญ่ ซึ่งอาศัยการระเหยของน้ำจืด เพื่อระบายความร้อน โดยปกติการใช้ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะต้องใช้น้ำจืดราว 1.5 ลิตร ขณะที่ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำแห่งนี้ใช้น้ำทะเลในการระบายความร้อน จึงช่วยลดการใช้น้ำจืดได้อย่างมาก
ประการที่ 3 คือ ประสิทธิภาพด้านการใช้ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่อยู่บนพื้นทะเล ขณะที่สิ่งปลูกสร้างบนฝั่งใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับศูนย์ข้อมูลบนบกแบบเดิมที่มีขีดความสามารถเท่ากัน ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำแห่งนี้ใช้พื้นที่เพียงประมาณ 1 ใน 5
แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา Yan Wenrui ระบุว่า ศูนย์ข้อมูลใต้น้ำใช้บุคลากรช่วยดูแลเพียงไม่กี่คน โดยมีระบบเซ็นเซอร์ใต้น้ำและระบบตรวจสอบขั้นสูงส่งข้อมูลการทำงานไปยังศูนย์ควบคุมบนฝั่งแบบเรียลไทม์
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า โครงการศูนย์ข้อมูลใต้น้ำต้องผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนการก่อสร้าง ผลการทดสอบพบว่า ในรัศมีห่างออกไป 2-3 เมตร จากศูนย์ข้อมูลใต้น้ำ อุณหภูมิน้ำทะเลแทบไม่เปลี่ยนแปลง
หนึ่งในภารกิจหลักของศูนย์ข้อมูลใต้น้ำแห่งนี้ คือ การสนับสนุนบริการ CDN (Content Delivery Network) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ เช่น ระบบตอบคำถามแบบเรียลไทม์ที่ต้องอาศัยพลังการประมวลผลจากศูนย์ข้อมูลขั้นสูง
คาดว่า การเริ่มดำเนินงานระบบศุลกากรพิเศษของเขตการค้าเสรีไห่หนานอย่างเป็นทางการ จะทำให้ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลและพลังการประมวลผลเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ไห่หนานก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนศักยภาพการประมวลผลข้ามพรมแดนในระดับนานาชาติ
