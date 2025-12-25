คลิกคลิป : ภาพยนตร์แอนิเมชันที่สร้างด้วย AI ทั้งกระบวนการเรื่องแรกของจีน เข้าฉายแล้ว

จีนเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชัน “The Reunion Journey” ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI ทั้งกระบวนการ
ภาพยนตร์แอนนิเมชันเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของแพนด้ายักษ์พี่น้อง 2 ตัว คือ ถวนไจ๋ และ หยวนหนิว ที่มีช่วงเวลาพลัดพราก ตามหากัน และกลับมาพบกันอีกครั้ง โดยถ่ายทอดคุณค่าของครอบครัวผ่านมุมมองแบบจีนเพื่อสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลก
ผู้ชมต่างประทับใจกับรายละเอียดของภาพ สีหน้าและอารมณ์ที่ดูสมจริงของตัวละคร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี AI
Wang Wenbo ผู้ชม กล่าวว่า ก่อนชมภาพยนตร์ เขาไม่คาดคิดว่า เทคโนโลยี AI จะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดในภาพยนตร์ได้ถึงระดับนี้ ทั้งความลื่นไหลของการเคลื่อนไหว ความสมจริง และการสร้างฉาก นับเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเปิดโลกอย่างแท้จริง
ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เป็นผลงานร่วมผลิตของ China Media Group บริษัท Beijing New Film Union Films และบริษัทอื่นๆ นับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันสำหรับฉายในโรงภาพยนตร์เรื่องแรกของจีนที่สร้างสรรค์ด้วย AI ทั้งกระบวนการ โดยใช้ CMG Large Media Model ช่วยลดระยะเวลาการผลิตจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 3-5 ปี เหลือเพียงประมาณ 1 ปี
Ma Teng ผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าวว่า ในกระบวนการผลิต ทีมงานได้ปรับปรุงคุณภาพในหลายด้าน เช่น รายละเอียดของเส้นขน การเชื่อมต่อภาพให้ลื่นไหล และการจัดแสง โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้ชม
ที่มา : China Media Group