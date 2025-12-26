คลิกคลิป : ศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์เตรียมเปิดฐานแพนด้ายักษ์แห่งใหม่ที่เมืองเหมียนหยาง มณฑลเสฉวน

ฐานเมืองเหมียนหยางของศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้ายักษ์เปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อประเมินศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยววันละประมาณ 6,000 คน ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า
ฐานแพนด้ายักษ์แห่งใหม่นี้ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 3 ปี ตั้งอยู่ในเมืองเหมียนหยาง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) มีพื้นที่ประมาณ 750 ไร่ ภายในฐานประกอบด้วย คอกเลี้ยงแพนด้ายักษ์ 54 ชุด ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงแพนด้ายักษ์อย่างเข้มงวด
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การเปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นการทดสอบระบบจำหน่ายบัตร เส้นทางการเข้าชม ความจุของพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และแผนรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างรอบด้าน ขณะนี้ ฐานแพนด้ายักษ์พร้อมเปิดให้บริการแก่สาธารณชนแล้ว และแพนด้ายักษ์ทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี
Huang Zhi หัวหน้ากลุ่มบริหารและปฏิบัติการ คณะทำงานเตรียมการเปิดฐานฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันฐาน เหมียนหยางเป็นที่อยู่ของแพนด้ายักษ์ 20 ตัว มีแพนด้ายักษ์ทุกช่วงวัย และทุกตัวปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดี แม้ตอนย้ายมาช่วงแรกบางตัวอาจจะมีอาการตื่นกลัวและกินอาหารได้น้อยลงหลัง แต่ขณะนี้อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพนด้ายักษ์กลับมากระฉับกระเฉงเช่นเดิม
พื้นที่กลางแจ้งสำหรับแพนด้ายักษ์แต่ละคอก ได้รับการออกแบบโครงสร้างสำหรับปีนป่ายโดยเฉพาะ ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายท่อนไม้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความแข็งแรงทนทาน และความมั่นคงเป็นหลัก และนำท่อนไม้จริงวางทับด้านบน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด
Feng Liang ผู้จัดการโครงการก่อสร้างฐานแพนด้ายักษ์กล่าวว่า ทีมงานไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างโครงสร้างอาคารเท่านั้น แต่ตั้งใจสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
โดยทีมงานได้ปลูกต้นไม้กว่า 900 ต้นทั่วพื้นที่ และพัฒนาภูมิทัศน์หินขนาด 5,400 ตารางเมตร ให้มีรูปทรงและพื้นผิวเสมือนจริง
ภายในฐานยังก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ป่าอื่นๆ อาทิ แพนด้าแดง ลิงจมูกเชิด กวางซีกา และทาคิน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ที่มา : China Media Group