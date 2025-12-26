นกกระเรียนขาวจีน "เปิดศึก" ถีบโดรนตกบ่อบัว หลังบินรบกวนใกล้หน้า

ครอบครัวนกกระเรียนขาวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูก รวม 3 ตัว กำลังพักผ่อนและหาอาหารอยู่ในบ่อบัว ณ สวนสาธารณะหนานหู เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง จนกระทั่งมีโดรนลึกลับบินเข้ามาใกล้ในระยะ 10 เมตร และขยับเข้าใกล้เรื่อยๆ จนเหลือระยะเพียง 1 เมตร ซึ่งถือว่าใกล้จนเกือบจะชนหน้าของนก พ่อนกที่อยู่ในอาการโกรธจึงพยายามปกป้องครอบครัวด้วยการกระพือปีกโผบินขึ้น และใช้กรงเล็บถีบโดรนจนร่วงตกลงไปในบ่อบัว
หลังเกิดเหตุ มีผู้พบเห็นชายวัยประมาณ 50 ปี ท่าทางลุกลนถือรีโมทบังคับโดรน และยอมรับว่าเป็นเจ้าของเครื่องดังกล่าวก่อนจะรีบออกจากพื้นที่ไป อย่างไรก็ตาม ในวันถัดมายังมีผู้บันทึกภาพครอบครัวนกกระเรียนนี้ได้ โดยพบว่าพ่อนกอาจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่กรงเล็บ แต่โดยรวมทั้งสามตัวยังสามารถใช้ชีวิตและบินได้ตามปกติ
นายเฉิง กว๋อหลง รองประธานสมาคมนกป่าเจ้อเจียง ให้ข้อมูลว่านกกระเรียนขาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับสูงสุดและเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) การที่พวกมันมาปรากฏตัวในหางโจวถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากมาก โดยคาดว่าครอบครัวนี้กำลังอพยพจากไซบีเรียไปยังทะเลสาบโผหยาง แต่ต้องแวะพักที่หนานหูเนื่องจากพ่อนกมีอาการบาดเจ็บที่ขาและต้องการพักฟื้นเพื่อสะสมพลังงานก่อนเดินทางต่อ
เหตุการณ์นี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูนกที่ไม่เหมาะสม โดยมีการหยิบยกกรณีตัวอย่างที่มณฑลซานตง ซึ่งโดรนบินชนห่านป่าจนตาย นำไปสู่การออกกฎควบคุมการบินโดรนในพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา: สำนักข่าว Dushi Kuaibao