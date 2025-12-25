"UBS" เผยจีนแผ่นดินใหญ่มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่ 70 คนภายในปีเดียว เกือบทั้งหมดสร้างตัวจากศูนย์

ธนาคารยูบีเอส (UBS) ได้เผยแพร่รายงานมหาเศรษฐีพันล้าน (Billionaire Ambitions Report) ฉบับที่ 11 ซึ่งวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่มีทรัพย์สินเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบุว่าในปี 2568 จำนวนมหาเศรษฐีทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,919 คน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันสูงถึง 15.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 553 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมหาเศรษฐีเติบโตสูงที่สุดในโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 981 คน เป็น 1,036 คน
สำหรับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีรายงานการเพิ่มขึ้นของมหาเศรษฐีหน้าใหม่จำนวน 70 คนในปี 2568 ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนมหาเศรษฐีรวมทั้งสิ้น 470 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ทรัพย์สินรวมของกลุ่มมหาเศรษฐีในจีนแผ่นดินใหญ่แตะระดับ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 63 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยจุดเด่นที่สำคัญคือมหาเศรษฐีในกลุ่มนี้ถึงร้อยละ 98 เป็นผู้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นด้วยตนเอง (Self-made Entrepreneurs) ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของนักธุรกิจรุ่นบุกเบิกในประเทศจีน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ พบว่ามหาเศรษฐีหน้าใหม่ของจีนส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและไอที โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีอายุเฉลี่ยที่น้อยกว่ามหาเศรษฐีในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก รายชื่อที่น่าสนใจในกลุ่มมหาเศรษฐีใหม่ปีนี้รวมถึง พี่น้องตระกูลจาง ได้แก่ จาง หงเชา (Zhang Hongchao) และ จาง หงฝู (Zhang Hongfu) ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เครื่องดื่มชื่อดัง มี่เสวี่ย ปิงเฉิง (Mixue Bingcheng)
ในด้านมุมมองการลงทุน มหาเศรษฐีทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับตลาดจีนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยผลสำรวจระบุว่าร้อยละ 34 ของมหาเศรษฐีมองว่าจีนเป็นประเทศที่มอบโอกาสการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเพียงร้อยละ 11 ในปี 2567 นอกจากนี้ มหาเศรษฐีจำนวนมากยังเริ่มกระจายความเสี่ยงด้วยการเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก โดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและทองคำหรือโลหะมีค่า เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและมั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต
ที่มา: สำนักข่าวหงซิง (Red Star News)