ยูนิโคล่จีนฉาว! โซเชียลระเบิดหลังพนักงานแฉมีคำสั่ง "แอบถ่าย" ลูกค้าต้องสงสัย

ร้าน "ยูนิโคล่" (Uniqlo) หลายสาขาในจีนถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมแอบถ่ายลูกค้าเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการโจรกรรม ซึ่งสร้างความไม่พอใจและทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้บริการ
สำนักข่าว Jiupai News ได้สัมภาษณ์พนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน พบว่ามีการแอบถ่ายรูปลูกค้าที่ถูกมองว่าน่าสงสัยในบางสาขาจริง โดยพฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่การตัดสินใจส่วนบุคคลของพนักงานระดับล่าง แต่เป็นคำสั่งที่ส่งต่อมาจากผู้จัดการระดับภูมิภาค (Regional Manager)
รายงานระบุว่า บางสาขามีการกำหนดตัวชี้วัดให้พนักงานต้องส่งภาพถ่ายกรณีต้องสงสัยอย่างน้อย 1 รายต่อวัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงาน โดยพนักงานจะใช้ทั้งภาพแคปหน้าจอจากกล้องวงจรปิด และการใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวแอบถ่ายในมุมต่ำเพื่อบันทึกใบหน้าและตำหนิรูปพรรณของกระเป๋าหรือสิ่งของที่พกพามา รวมถึงมีการตั้งกลุ่มแชทพนักงานที่มีสมาชิกหลายร้อยคนเพื่อ "ส่งข่าว"
หรือแชร์รูปภาพลูกค้าที่เข้าข่ายต้องสงสัยเพื่อให้พนักงานคนอื่นคอยเดินประกบ
สาเหตุที่ทำให้เกิดมาตรการสุดโต่งนี้มาจากนโยบายของสำนักงานใหญ่ที่กำหนดเกณฑ์ "อัตราการสูญหายของสินค้า" (Loss Rate) หากร้านใดมีสินค้าสูญหายเกินกำหนดจะส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงานของผู้จัดการร้านโดยตรง ส่งผลให้ระดับบริหารในบางพื้นที่กดดันพนักงานให้เฝ้าระวังลูกค้าอย่างเข้มงวดจนล้ำเส้นความเป็นส่วนตัว
ขณะที่กระแสชาวเน็ตจีนมีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในภาพถ่ายอย่างร้ายแรง ขณะที่อีกฝ่ายเห็นใจผู้ประกอบการโดยระบุว่าปัญหาการขโมยสินค้าในร้านแฟชั่นแบบเปิดนั้นจัดการได้ยาก
ที่มา: สำนักข่าวช่างกวน (Shangguan News)