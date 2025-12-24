ส่องภารกิจ "ทูตพิเศษจีน" รุดไกล่เกลี่ยไทย-กัมพูชา พบนายกฯ สองประเทศ

กลุ่มสื่อจีนรายงานข่าวนายเติ้ง ซีจวิน (Deng Xijun) ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีน ปฏิบัติภารกิจการทูตเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ได้เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าพบหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568
ภายหลังการหารือ นายอนุทินเปิดเผยว่า จีนแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการเห็นสันติภาพและความสงบสุขเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังคงยืนยันในจุดยืนที่ชัดเจน โดยย้ำว่ากัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องและเงื่อนไขต่างๆ ของไทยก่อน ความสงบสุขที่ยั่งยืนจึงจะเกิดขึ้นได้
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นายเติ้ง ซีจวิน ได้เดินทางเยือนกรุงพนมเปญเพื่อเข้าพบหารือกับ "ฮุน มาเนต" นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความขอบคุณต่อบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนที่เข้ามาช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งและส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ภายใต้สถานการณ์ความตึงเครียดในปัจจุบัน สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดคือการหยุดยิงโดยทันที และย้ำว่า "การเจรจาสันติภาพคือทางออกเดียวของปัญหา"
ในส่วนของความเคลื่อนไหวระดับนโยบาย นายหวัง อี้ (Wang Yi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการหยุดยิงและสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันใหม่ ขณะที่ ณ กรุงปักกิ่ง นายหลิน เจี้ยน (Lin Jian) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แถลงยืนยันว่า จีนในฐานะเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ในการโน้มน้าวให้เกิดการเจรจาสันติภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการคลี่คลายสถานการณ์และรักษาความมั่นคงในภูมิภาค
ที่มา: หวนถิวสือเป้า (Global Times) และสำนักข่าวซินหัว (Xinhua)