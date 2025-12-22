หนุ่มจีนฟ้องร้องอดีตคู่หมั้น! หวังทวงเงินทั้งหมดที่เคยเปย์ พร้อมสินสอดกลับคืน อ้างรับไม่ได้ที่ฝ่ายหญิง “กินเยอะเกินไป”

เมื่อไม่นานมานี้ ชายแซ่เหอ จากมณฑลเฮยหลงเจียง ถูกชาวเน็ตรุมกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนใจแคบและขี้งก หลังเขายื่นฟ้องอดีตคู่หมั้นแซ่หวัง เพื่อเรียกคืนเงินทั้งหมดที่เขาเคยจ่ายให้กลับคืน โดยอ้างว่าฝ่ายหญิงกินเยอะเกินไป!
ตามรายงาน เหอได้ขอให้หวังคืนเงินค่าสินสอดที่ครอบครัวของเขามอบให้ครอบครัวของเธอไปก่อนหน้านี้ จำนวน 20,000 หยวน (ประมาณ 100,000 บาท) พร้อมกับเรียกร้องให้หวังคืนเงินอีก 30,000 หยวน (ประมาณ 150,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าถุงน่องและชุดชั้นในที่เขาเคยซื้อให้เธอระหว่างที่คบกัน
โดยเหอกับหวังมาจากหมู่บ้านเดียวกัน พวกเขาพบกันผ่านแม่สื่อและตกลงหมั้นหมายกันในเวลาต่อมา
จากนั้น ทั้งสองก็เดินทางไปยังมณฑลเหอเป่ยเพื่อดูแลร้านอาหารหม่าล่าทั่ง ซึ่งเป็นธุกิจครอบครัวของเหอ
หวังได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการเป็นเวลา 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เหอเริ่มไม่พอใจ โดยเขาบอกว่าหวังเอาแต่เลือกทำงานง่ายๆ หนำซ้ำเธอยังกินอาหารในร้านเป็นจำนวนมาก
“เธอกินหม่าล่าทั่งของเราทุกวัน ปริมาณที่เราขายยังไม่พอกับที่เธอกินเลย” เหอกล่าว พร้อมเสริมว่าครอบครัวของเขาก็ไม่พอใจเช่นกัน เพราะรู้สึกว่าหวังเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้ เหอยังแสดงรายการสิ่งของที่เขาซื้อให้หวังต่อศาลอีกด้วย
“เขาคิดเล็กคิดน้อยเกินไป ฉันเป็นแฟนของเขานะ” หวังกล่าว พร้อมถามเหอระหว่างการพิจาณาคดีว่า “คุณไม่ชอบถุงน่องและชุดชั้นในที่ซื้อให้ฉันเหรอ?”
ท้ายที่สุด ศาลไม่เห็นด้วยกับคำขอของเหอที่จะให้หวังคืนเงิน 30,000 หยวน เนื่องจากเป็นเงินที่ใช้ไปกับข้าวของส่วนตัวที่มีคุณค่ากับทั้งสองฝ่าย ส่วนสินสอดจำนวน 20,000 หยวนนั้น ศาลตัดสินให้หวังคืนเงินให้เหอครึ่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างพอใจกับคำตัดสิน
ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งของจีนที่มีผลบังคับใช้ในปี 2021 ศาลจะสนับสนุนการเรียกร้องให้คืนสินสอด ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แต่งงาน ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลังจากจดทะเบียนสมรส หรือสร้างความลำบากให้แก่ครอบครัวฝ่ายชาย
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัล โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ถ้าเขาจะเก็บทุกเม็ดและขี้เหนียวขนาดนี้ ทำไมไม่ให้เงินเดือนผู้หญิงซะล่ะ?” "ก็แค่หมดรัก" “เขาไม่ควรแต่งงาน แต่ควรหาพี่เลี้ยงมากกว่า” และ “ยินดีกับฝ่ายหญิงที่กำจัดผู้ชายใจแคบ ขี้งก ขี้จุกจิกแบบนี้ไปได้”
ที่มา : Chinese man sues fiancée for US$7,000 in gifts, dating expenses, claims she eats too much (SCMP)