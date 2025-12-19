"กัมพูชา" ลุยรื้อป้ายภาษาจีน ปกป้องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

กัมพูชาเปิดปฏิบัติการรื้อถอนป้ายร้านค้าภาษาจีนที่ผิดกฎหมายครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่กรุงพนมเปญไปจนถึงสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมธุรกิจของชาวจีนจำนวนมาก รายงานระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นผลจากการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับการรักษาอธิปไตยทางวัฒนธรรมท่ามกลางความท้าทายจากการขยายตัวของทุนต่างชาติ
สำหรับข้อบังคับทางกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของปฏิบัติการนี้ ระบุว่าป้ายโฆษณาและชื่อร้านค้าทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับภาษาเขมรเป็นอันดับแรก โดยต้องติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของภาษาอื่น
แม้กฎระเบียบนี้จะมีมานานแต่ที่ผ่านมาการบังคับใช้ยังหย่อนยาน ประกอบกับผู้ประกอบการต่างชาติขาดความเข้าใจ ทำให้เกิดปัญหาป้ายที่มีเพียงภาษาจีน การใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจนความหมายผิดเพี้ยน หรือการแปลที่ลบหลู่ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นจนนำไปสู่การร้องเรียนและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังพบปัญหาการดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลหรือขออนุญาตติดตั้งป้ายอย่างถูกต้องเป็นจำนวนมาก
ความกังวลด้านวัฒนธรรมยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ เนื่องจากอิทธิพลของทุนและแรงงานชาวจีนที่หลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสีหนุวิลล์ซึ่งเคยมีชาวจีนอาศัยอยู่มากกว่า 150,000 คน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น "เมืองจีน" และนำไปสู่ความรู้สึกถูกคุกคามทางวัฒนธรรม ในสายตาของชาวกัมพูชา
ภาษาคือหัวใจหลักของอธิปไตยทางวัฒนธรรม การที่ป้ายภาษาจีนปรากฏอยู่ทั่วไปโดยไร้ภาษาท้องถิ่นจึงถูกมองว่าเป็นการรุกราน ส่งผลให้กลุ่มสุดโต่งบางกลุ่มก่อเหตุทำลายป้ายเพื่อแสดงจุดยืนปกป้องวัฒนธรรมเขมร ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของ ซอร์ เค็ง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องควบคู่ไปกับการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ
ที่มา: สื่อจีน หวั่งอี้