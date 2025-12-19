ยิ่งใหญ่เหนือความขัดแย้งในระดับรัฐบาล ! เรื่องราวน้ำใจไมตรีระหว่างคนจีน-ญี่ปุ่น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายการวาไรตี้แดนปลาดิบ ชื่อว่า World’s Astonishing News! ( ข่าวน่ามหัศจรรย์ของโลก! ) ได้นำเสนอเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างคนจีนกับคนญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 9 ปีก่อน สร้างความอบอุ่นหัวใจแก่ผู้ชม ในท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของชาติทั้งสอง ที่ยังคงร้อนแรงไม่แผ่ว
เส้าจิน หนุ่มชาวเมืองอิ๋นชวน ผู้ชื่นชอบการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นเอามากๆ ได้เดินทางมาเที่ยวเมืองทาคายามะทางภาคกลางของญี่ปุ่นตามลำพังในวันส่งท้ายปี 2559 ทว่าเขากลับลืมจองโรงแรม ! งานก็เลยเข้า เพราะห้องพักเต็มหมด
หนุ่มเลือดมังกรมืดแปดด้าน เดินลากกระเป๋าเดินทาง ตุหรัดตุเหร่ฝ่าความหนาวเย็นไปตามถนนในยามค่ำคืน
ท่าทางทุกข์ร้อนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้นี้ไม่อาจรอดพ้นสายตาของลูกพระอาทิตย์นามว่า โยชิซาวะ ฮิราซาวะ เขาจึงเดินเข้าไปสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ และออกปากเชิญไปพักค้างคืนที่บ้าน
พูดคุยกันไม่เท่าไร คนทั้งสองก็เข้ากันได้อย่างรวดเร็ว รับรู้น้ำใสใจจริง ซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของอีกฝ่าย
พวกเขาแยกทางกันในวันรุ่งขึ้น แต่มาพบกันอีกครั้งและถ่ายรูปร่วมกัน นับจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไป
จนกระทั่งเกิดโรคโควิด-19 ระบาดเมื่อต้นปี 2563 ญี่ปุ่นขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างหนัก ผู้ค้ากำไรกักตุน แล้วนำออกขายในราคาที่สูงเกินจริง
ในช่วงวิกฤตนั้นเอง ศาลเจ้าใกล้บ้านของฮิราซาวะได้โทรศัพท์มาหา บอกให้ไปรับกล่องพัสดุ ส่งมาจากเมืองอิ๋นชวน ประเทศจีน ข้างในมีหน้ากากอนามัย 300 ชิ้นกับรูปถ่ายของฮิราซาวะเอง
เขาจำรูปนั้นได้ดีว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเขาเคยช่วยเหลือเมื่อหลายปีก่อนเป็นผู้บันทึกภาพ
เส้าจินเขียนจดหมายแนบมา บอกว่าหน้ากากอนามัยเหล่านี้ถือเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณในน้ำใจเอื้ออารีของฮิราซาวะในครั้งนั้น
การที่ส่งกล่องพัสดุไปยังศาลเจ้าก็เพราะไม่สามารถหาที่อยู่ของชาวญี่ปุ่นผู้นี้ได้ แต่เส้าจินเคยได้ยินเขาพูดถึงศาลเจ้าแห่งนี้
“ผมตกใจมากจริงๆ ครับ รู้สึกขอบคุณเส้าจินเป็นอย่างยิ่ง” ฮิราซาวะให้สัมภาษณ์
เขาบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวนครึ่งหนึ่งแก่ศาลเจ้า ส่วนที่เหลือแบ่งให้คนในครอบครัวและเพื่อนฝูง
ในปี 2568 ทั้งคู่ยังคงติดต่อกันทางออนไลน์อยู่
มิตรภาพสุดซึ้งในท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างปักกิ่งกับโตเกียว อันเป็นผลจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทากาอิจิ เกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนก่อนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ชาวเน็ตแดนมังกรแดนซากุระเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันตรึม
“ ขอบคุณ ฮิราซาวะกับเส้าจิน มิตรภาพของพวกคุณอาจเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ฤดูหนาวอันเย็นเฉียบนี้อบอุ่นขึ้น” ชาวเน็ตญี่ปุ่นคนหนึ่งระบุ
“ ความเมตตากรุณาระหว่างคนระดับประชาชนด้วยกันอยู่เหนือภาษาและพรมแดน การเมืองอาจทำให้เราแตกแยก แต่ไม่ควรบั่นทอนศรัทธาความเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษยชาติ” ชาวเน็ตจีนให้ความเห็น
“นี่คือเรื่องราวแบบที่เราควรได้เห็นและแบ่งปันในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องประเภทสร้างความแตกแยกหรือเผยแพร่ทัศนคติเชิงลบ แต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักยังคงมีอยู่บนโลกใบนี้ ” ชาวเน็ตชาวจีนอีกคนกล่าว
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์