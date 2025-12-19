แห่มากันเพียบ! ปั๊มน้ำมันจีนจ้างสาวๆ แต่งตัววาบหวิวมาช่วยโปรโมต ทำรถติดยาวเหยียด

ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์! สำหรับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเจียงเหมิน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) หลังมีการใช้กลยุทธ์ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้วยการจ้างสาวสวยสวมชุดวาบหวิว มายืนประจำที่หัวจ่ายน้ำมัน คอยต้อนรับลูกค้า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ภายใต้แคมเปญ 12.12 โดยเจ้าของรถที่ขับรถเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊ม ต่างก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปสาวๆ บางรายก็ลงไปขอเซลฟี่ ก่อนที่จะโพสต์ลงบนโซเชียล จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
ภายหลังผู้คนจำนวนมากที่ได้ทราบข่าว ต่างหลั่งไหลกันมาที่ปั๊มแห่งนี้ จนทำเอารถติดยาวเหยียด
อย่างไรก็ตาม การแต่งกายของสาวๆ ที่ดูไม่เหมาะสมกับสถานที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรง โดยชาวเน็ตบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องปกติ เหมือนกับพริตตี้ในงานแสดงรถยนต์ แต่เจ้าของปั๊มน้ำมันจำนวนไม่น้อยมองว่าไม่เหมาะสม เพราะเสี่ยงด้านความปลอดภัย และควรที่จะวางแผนกลยุทธ์ ทำการตลาดให้ระมัดระวังและรอบครอบกว่านี้
ขณะเดียวกัน พนักงานปั๊มน้ำมันก็ออกมาชี้แจงว่า ทางปั๊มมีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเท่านั้น ไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นประเด็นเช่นนี้
ต่อมา ตำรวจท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และสั่งยุติกิจกรรม
ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าเข้าข่ายละเมิดกฎหมายโฆษณา โดยตามกฎหมาย กิจกรรมการโฆษณาจะต้องไม่ละเมิดความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
