จีนเดินหน้าไกล่เกลี่ยไทย-กัมพูชา ชู "แนวทางแบบจีน" มุ่งสร้างสันติภาพยั่งยืน

กระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ว่า ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียจะเดินทางเยือนไทยและกัมพูชาเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเร่งฟื้นฟูสันติภาพโดยเร็วที่สุด
หัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือ "แนวทางแบบจีน" (Chinese Way) ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการทูตที่เน้นการกดดันหรือใช้เงื่อนไขทางการค้าเป็นเครื่องต่อรอง โดยจีนเน้นย้ำถึงการไกล่เกลี่ยด้วยความยุติธรรม เคารพอธิปไตย และยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ไม่เลือกข้างหรือแฝงผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ จีนยังให้ความสำคัญกับการทำงานภายใต้กรอบของอาเซียน (ASEAN) โดยสนับสนุนบทบาทของประธานอาเซียน (มาเลเซีย) และพยายามผลักดันให้ไทยและกัมพูชากลับเข้าสู่การเจรจาทวิภาคีตามกลไกภูมิภาค แทนที่จะเป็นการแสดงบทบาทเดี่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง จีนมองว่าความมั่นคงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือที่ให้เกียรติความเป็นเจ้าของพื้นที่ของคนในภูมิภาค
ความสำเร็จในอดีตของจีน เช่น การเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่านในปี 2566 รวมถึงการเจรจาปรองดองของกลุ่มต่าง ๆ ในปาเลสไตน์เมื่อปี 2567 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของแนวทางที่เน้นความอดทนและการสร้างกลไกที่ยั่งยืน จีนหวังว่าความพยายามในครั้งนี้จะช่วยให้เพื่อนบ้านทั้งสองประเทศเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นสันติภาพได้ในที่สุด
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน
ภาพ เอเอฟพี