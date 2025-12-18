สื่อจีนรายงาน: .”จีนออกโรงอีกแล้ว สงบศึกไทย-กัมพูชา”

กลุ่มสื่อจีนรายงานพรึ่บเมื่อเช้านี้(18 ธ.ค.) “ไฟสงครามที่ประตูบ้าน จีนไม่อาจที่จะไม่ใส่ใจ”
ทางการจีนออกข่าวสายฟ้าแลบในกลางดึกเกือบเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้( 17 ธ.ค.) โดยเว็บไซด์กระทรวงต่างประเทศจีน ได้ปล่อย “การสนทนา” เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนในการสถานการณ์ปะทะชายแดนไทยและกัมพูชา
โฆษกจีนแถลงทูตพิเศษดูแลกิจการเอเชียของกระทรวงต่างประเทศจีน เดินทางมาไทยและกัมพูชาในวันนี้(18 ธ.ค.) โดยเป็นภารกิจการทูตแบบไปกลับ(shuttle diplomacy) เพื่อช่วยเจรจาหย่าศึกไทยและกัมพูชา โฆษกจีนได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้
คำถาม: ตามที่ได้ทราบมา ทูตพิเศษดูแลภูมิภาคเอเชียของจีน จะเดินทางไปยังไทยและกัมพูชาอีกครั้งเพื่อเจรจาสงบศึกปะทะชายแดนของสองประเทศ ทางจีนจะแนะนำสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือไม่?
คำตอบ: ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านและมิตรที่ดีของทั้งไทยและกัมพูชา จีนให้ความใส่ใจอย่างสูงต่อสถานการณ์ขัดแย้งของสองประเทศมาโดยตลอด และได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อลดอุณหภูมิความขัดแย้งและคลี่คลายสถานการณ์ ทูตพิเศษฝ่ายกิจการเอเชียได้เดินทางไปไทยและกัมพูชาอีกครั้งในวันที่ 18 ธ.ค. เพื่อเจรจาสงบศึกฯ โน้มน้าวให้สองฝ่ายหันมาดำเนินการกอบกู้สันติภาพโดยเร็วที่สุด