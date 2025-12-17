สุดยอดไรเดอร์! ขยันทำงาน 5 ปี มีเงินเก็บกว่า 5 ล้านบาท คว้าฉายา "ราชาแห่งออเดอร์"

กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ต! สำหรับ "จางเสวียเฉียง" ชายวัย 25 ปี จากจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นในการมาเป็นไรเดอร์ในเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนการมีรายได้สูงถึง 1.4 ล้านหยวน (ประมาณ 6.25 ล้านบาท) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เขายังมีเงินเก็บเหลือประมาณ 1.12 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท)
ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน ธุรกิจร้านอาหารของจางนั้นล้มเหลว ทำให้เขามีหนี้สิน 50,000 หยวน (ประมาณ 223,000 บาท) ดังนั้น เพื่อที่จะปลดหนี้ให้ได้เร็วที่สุด จางจึงเลือกเดินทางมาที่เซี่ยงไฮ้และผันตัวมาเป็นไรเดอร์คอยส่งอาหาร
นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการนี้ เขาก็กลายเป็นคนประหยัด หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ตนเอง
เรียกว่าตารางงานของเขานั้นยุ่งสุดๆ โดยเขาเริ่มทำงานตั้งแต่ 10.00-01.00 น. มีเวลากินข้าวและพักผ่อนรวมแล้วไม่เกิน 8 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน และทำงานแทบทุกวัน ยกเว้นช่วงเทศกาลตรุษจีน จนได้ฉายาในกลุ่มไรเดอร์ว่าเป็น "เทพเจ้า" และ "ราชาแห่งออเดอร์"
จางเผยว่า เหตุผลที่เขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับรายได้ของตนเองนั้น ก็เพราะเพียงแค่ต้องการบันทึกเรื่องราวความอดทน ความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ที่ทำให้เขาสามารถปลดหนี้ได้สำเร็จ และมีเงินเก็บมากขนาดนี้
นอกจากนี้ เขายังวางแผนที่จะลองเปิดร้านอาหารอีกครั้งในอนาคต
“ผมเคยล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ผมยังไม่ยอมแพ้ ผมอยากลองอีกครั้ง” จางกล่าว
ทั้งนี้ ด้านหัวหน้าทีมของจางกล่าวว่า จางเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่เขาทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก “ผมไม่เคยเห็นเขาเดินไปส่งอาหารเลย เขาจะวิ่งไปส่งอาหารตลอด”
ที่มา : 经营早餐店失败欠债 男子跑外送5年存了64万