“อเมริกา”แดนสวรรค์สำหรับมหาเศรษฐีจีน ที่อยากมีลูกหนึ่งร้อยคนเพื่อขยายตระกูลและสืบทอดธุรกิจ

ขณะนี้มีมหาเศรษฐีชาวจีนหลายคนได้ว่าจ้างหญิงชาวอเมริกันตั้งครรภ์ เพื่อสร้างครอบครัวระดับอภิมหาครอบครัว ที่อุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยลูก ๆ มากกว่าหนึ่งร้อยคน
ตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 ของสหรัฐฯ เด็กที่เกิดบนแผ่นดินอเมริกาจะได้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองอเมริกัน ในขณะที่การอุ้มบุญในประเทศจีนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สหรัฐฯจึงกลายเป็นสวรรค์สำหรับ “การท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตร”
นอกจากนั้น กฎหมายอุ้มบุญของสหรัฐฯ ยังมีความหละหลวม นักธุรกิจพันล้านจากแดนมังกรจึงอาศัยประโยชน์จากเรื่องนี้ สร้างโครงการสืบสายโลหิตในสหรัฐฯ มุ่งหมายสร้างตระกูลอย่างที่ไม่มีใครจะมาหยุดยั้งได้” ตามรายงานของเดอะวอลล์สตรีตเจอร์นัล
บางคนยอมจ่ายเงินถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ( ราว6,300,000 บาท ) สำหรับขั้นตอนการส่งสารพันธุกรรมของตนไปยังต่างประเทศ เพื่อการตั้งครรภ์บุตรหนึ่งคน
มหาเศรษฐีจีนบางคนยังได้แรงบันดาลใจจากอีลอน มัสก์ แห่งเทสล่า ซึ่งกล่าวกันว่า มัสก์เรียกลูก ๆ ทั้ง14 คนของเขาว่าเป็น “กองทัพ” ในการต่อสู้กับอัตราการเกิดที่ลดลง
ซู ปั๋ว มหาเศรษฐีผู้รักสันโดษและเจ้าของ Duoyi Network บริษัทผลิตวิดีโอเกมแนวแฟนตาซี ถึงกับเรียกตนเองว่า เป็นพ่อคนแรกของจีน ที่มีลูกมากว่า 100 คนนิดหน่อย
อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ปฏิเสธการให้สิทธิ์ความเป็นพ่อแก่ซู ที่ต้องการมีลูกอีก 4 คน หลังจากศาลทราบว่าเขาเป็นพ่อหรือกำลังจะเป็นพ่อของเด็กอย่างน้อย 8 คน ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการอุ้มบุญ
ซูได้บอกกับศาลว่า เขาหวังที่จะมีบุตรเกิดในสหรัฐฯ จากการอุ้มบุญ 20 คน เพื่อในวันข้างหน้าลูก ๆ จะได้สืบทอดธุรกิจและเขาอยากได้ลูกชาย เพราะคิดว่า ลูกชายดีกว่าลูกสาว
ซูยังจินตนาการด้วยว่า ลูก ๆ ของเขาจะได้แต่งงานกับลูก ๆ ของมัสก์ ตามโพสต์ในบัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับซู แต่ตัวแทนของ Duoyi Network ออกมาปฏิเสธว่า ซูไม่ได้พูดเช่นนั้น
มีรายงานว่า หวัง ฮุยอู๋ มหาเศรษฐีนักบริหารชาวจีน ได้ว่าจ้างนางแบบชาวอเมริกันและหญิงอื่นๆ บริจาคไข่เพื่อให้เขาได้ลูกสาว 10 คน แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดเผยว่า หวังตั้งใจที่จะให้ลูกสาวทั้งสิบคนได้แต่งงานกับชายที่มีอำนาจบารมี
นาธาน จาง ผู้ก่อตั้ง IVF USA เครือข่ายคลินิกผู้มีบุตรยากในสหรัฐฯและเม็กซิโกระบุว่า เขาเคยปฏิเสธนักธุรกิจชายชาวจีนคนหนึ่งที่ต้องการได้ลูกจากการอุ้มบุญมากกว่า 200 คน
เจ้าของเอเจนซี่แห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า เขาได้ช่วยดำเนินการตามคำสั่งซื้อของพ่อชาวจีนคนหนึ่งที่ต้องการลูก100 คนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ทนายความด้านการอุ้มบุญในลอสแอนเจลิสระบุว่า เขาเคยช่วยเหลือลูกค้ามหาเศรษฐีชาวจีนคนหนึ่งให้มีลูก 20 คน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนเชื่อว่าการอุ้มบุญอาจนำไปสู่ “วิกฤตทางจริยธรรมในครอบครัวและสังคมอย่างร้ายแรง” หลิว เผิงอี้ว์ โฆษกสถานทูตจีนประจำสหรัฐฯ แถลง
ที่มา : เดอะ เทเลกราฟ