น่าชื่นชม! สาวจีนเอาชนะโรคกลัวสังคม ไปงานแต่งกว่า 100 งาน เพื่อหาอาหารเลี้ยงแมวจร 120 ตัว

"เซวียนเซวียน" หญิงวัย 30 ปี จากเมืองเป่าซาน มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์ หลังเธอใช้เวลา 3 ปี ในการเอาชนะโรคกลัวสังคม (Social anxiety disorder) ด้วยการบุกไปงานแต่งของคนแปลกหน้าประมาณ 100 งาน เพื่อเก็บเศษอาหารที่เหลือกลับไปเลี้ยงแมวจรกว่า 120 ตัว
โดยเซวียนเซวียนเริ่มต้นช่วยเหลือและรับเลี้ยงแมวจรจัดครั้งแรกในช่วงฤดูหนาวของปี 2022 หลังเธอทนไม่ได้ที่จะต้องเห็นเจ้าเหมียวหนาวสั่นและเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศอันหนาวเหน็บ เลยตัดสินใจพามันกลับบ้าน และนับแต่นั้นมา เธอก็ช่วยเหลือแมวจรมาตลอด และค่อยๆ เปลี่ยนบ้านของเธอให้กลายเป็นที่พักพิงสำหรับแมวจรกว่า 120 ตัว
ทว่าการรับเลี้ยงแมวจรจำนวนมาก ก็ทำให้เธอต้องแบกรับภาระอยู่ไม่น้อย โดยค่าอาหารของแมว 1 ตัว เฉลี่ยประมาณ 3 หยวน (ประมาณ 15 บาท) ต่อวัน ซึ่งหมายความว่าทุกวันเธอจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 หยวน (ประมาณ 1,500 บาท)
อย่างไรก็ตาม เธอก็เกิดปิ๊งไอเดียสุดบรรเจิด ขณะไปร่วมงานแต่งงานหนึ่ง หลังสังเกตเห็นว่ามีอาหารเหลือจำนวนมากถูกทิ้งไปโดยเสียเปล่า จึงคิดริเริ่ม "โครงการช่วยเหลือจากอาหารเหลือ" เพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ที่บ้านของเธอ
ในตอนแรก การเข้าหาคนแปลกหน้าถือเป็นเรื่องยากสำหรับเธอ “ฉันมักมีอาการโรคกลัวสังคม ทุกครั้งที่ฉันจะพูดอะไรสักอย่างออกไป มันต้องใช้ความกล้าเป็นอย่างมาก แต่พอนึกถึงแมวทุกตัวที่รออยู่ที่บ้าน ก็ทำให้ฉันกล้าที่จะก้าวออกไปเผชิญหน้ากับผู้คน”
โชคดีที่คู่บ่าวสาวส่วนใหญ่เข้าใจ ทั้งยังให้การสนับสนุน โดยหลายคู่ยินดีที่จะเชิญเธอให้มาร่วมงานแต่งโดยเฉพาะ เลยทำให้เซวียนเซวียนประหม่าน้อยลงและมีความกล้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อขอบคุณ เซวียนเซวียนยังมอบเงิน 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ให้แก่คู่บ่าวสาว พร้อมแซวขำๆ ว่า "บัตรอาหารจากลูกแมว หรือลูกสุนัข"
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เซวียนเซวียนจะไปร่วมงานแต่งในทุกๆ 10 วัน ในช่วงที่ยุ่งที่สุด เธอสามารถนำอาหารเหลือที่ยังสะอาดและไม่ได้ถูกแตะต้องกลับบ้านได้มากถึง 30 กิโลกรัม
พอกลับถึงบ้าน เธอก็จะนำอาหารเหล่านี้ไปนึ่งซ้ำอีกครั้ง เพื่อลดปริมาณน้ำมันและเกลือ ก่อนที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์ โดยโครงการนี้ช่วยให้เซวียนเซวียนประหยัดเงินได้มากถึง 1,000-2,000 หยวน (ประมาณ 5,000-10,000 บาท) ต่อเดือน ที่สำคัญกว่านั้น มันยังช่วยลดปริมาณขยะอาหารอีกด้วย
นอกจากนี้ คลิปวิดีโอการบรรจุอาหารเหลือจากงานแต่งที่เซวียนเซวียนแชร์ลงบนโซเชียล ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมียอดวิวมากกว่า 50 ล้านวิว มียอดไลก์มากถึง 1.5 ล้านครั้ง
“สิ่งที่ฉันทำล้วนมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะ หรือการช่วยเหลือสัตว์จรจัด ฉันหวังว่าถ้ามีคนเห็นคลิปของฉันมากขึ้น ก็อาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของอาหารและการดูแลสัตว์จรจัด” เซวียนเซวียนกล่าว พร้อมเสริมว่า หน้าที่นี้ได้ช่วยตัวเธอและเจ้าเหมียวไปพร้อมกันๆ “พวกมันมอบความกล้าหาญให้ฉัน ทำให้ฉันกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉันไม่เคยกล้าที่จะทำมาก่อน”
เรื่องราวดังกล่าวสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนมากมาย โดยผู้คนต่างสนับสนุนเซวียนเซวียน พร้อมคอมเมนต์ เช่น “นี่เป็นความคิดริเริ่มที่ดีมาก! มีอาหารเหลือมากมายหลังงานแต่งเสมอ ซึ่งดูสิ้นเปลืองมาก วิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสัตว์จรจัดเท่านั้น แต่ยังช่วยลดขยะอาหารอีกด้วย ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง” และ “น่าทึ่งมาก ผู้หญิงคนนี้ใจดีมาก เธอแสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยต่อสัตว์จรจัดมากมาย”
ที่มา : Chinese woman with social anxiety feeds 120 stray cats with leftovers from 100 banquets (SCMP)