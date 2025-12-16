จีนเล็งผุด "ซูเปอร์ไฮสปีดเทรน" เร็วกว่าเครื่องบิน ทะลุ 1,000 กม./ชม.

"ร่างแผนแม่บทพื้นที่เมืองหางโจว (ปี 2564-2578)" ฉบับเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้ระบุเนื้อหาชัดเจนเกี่ยวกับการ "สงวนพื้นที่สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงพิเศษในทิศทางมุ่งหน้าสู่เซี่ยงไฮ้" ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จตามเป้าหมาย จะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างสองเมืองใหญ่เหลือเพียง 15 นาทีเท่านั้น เปรียบเสมือนการเดินทางข้ามมิติในสายตาชาวเน็ตจีน
ปัจจุบัน จีนมีรถไฟความเร็วสูงเชิงพาณิชย์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่เครื่องบินมีความเร็วเฉลี่ย 800-900 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เทคโนโลยีใหม่นี้จึงถูกวางเป้าหมายให้เข้ามาเติมเต็มช่องว่างด้านความเร็วดังกล่าว
โดยเมื่อปี 2566 ทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการทดสอบ "รถไฟบินความเร็วสูง" (High-speed Flying Train) ขนาดเท่าของจริงในการเดินรถด้วยระบบตัวนำยิ่งยวด (Superconducting) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการมุ่งสู่ความเร็วระดับ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากนำระบบนี้มาใช้จริง จะเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่เร็วที่สุดในปัจจุบันที่ใช้เวลา 45 นาที ถึงประมาณ 25 นาที หรือใช้เวลาเดินทางจริงเพียง 15 นาที
แนวคิดการเชื่อมต่อหางโจวและเซี่ยงไฮ้ด้วยระบบรางความเร็วสูงพิเศษนั้นมีการศึกษามาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่
21 ทั้งในรูปแบบรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้า (Maglev) ความเร็วสูง 600กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งบริษัท CRRC ได้เปิดตัวระบบที่ผลิตเองในปี 2564และเทคโนโลยีรถไฟบินความเร็วสูงล่าสุด
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าเทคโนโลยี "ซูเปอร์ไฮสปีดเทรน" ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและยังไม่มีต้นแบบการก่อสร้างเพื่อใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์มาก่อน จึงยังมีความท้าทายทางเทคนิคอีกมากที่ต้องก้าวข้ามก่อนที่จะสามารถก่อสร้างได้จริง
นอกเหนือจากโครงการล้ำอนาคตดังกล่าว ร่างแผนแม่บทฯ ยังระบุถึงแผนการขยายโครงข่ายคมนาคมระบบรางอื่นๆ
เพื่อเชื่อมโยงหางโจวกับเมืองสำคัญในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ โครงการรถไฟระหว่างเมืองซูโจว-หางโจวและรถไฟสายหนานจิง-หางโจว ช่องทางที่ 2เพื่อเสริมศักยภาพการเดินทางเชื่อมต่อทั่วภูมิภาค
ที่มา: Today Minhang
แฟ้มภาพเอเอฟพี