โซเชียลจีนแห่ชม! สาวซูโจวสละ &'ผ้าพันคอ&' เช็ดชานมหกบนรถไฟฟ้า สะท้อนจิตสำนึกสาธารณะที่แท้จริง

กลุ่มสื่อจีนเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจที่กำลังเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ เมื่อเกิดเหตุผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งทำชานมหกบนรถไฟใต้ดินเมืองซูโจว ทว่าแทนที่จะเพิกเฉยหรือเดินหนี เธอกลับตัดสินใจนำ "ผ้าพันคอ" ส่วนตัวออกมาเช็ดทำความสะอาดพื้นทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นลื่นล้ม
เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา สามารถตามหาตัวผู้โดยสารรายนี้ได้สำเร็จ ทราบชื่อคือ "คุณกู้" โดยเธอได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ตนเพียงแค่ทำในสิ่งที่ควรทำ และหวังว่าทุกคนจะร่วมมือกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยกันดูแลเมืองให้มีความน่าอยู่
สื่อจีนรายงานเพิ่มเติมว่า การกระทำเล็กๆ นี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่สะท้อนแก่นแท้ของ "ความศิวิไลซ์" ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัยหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดเพียงอย่างเดียว แต่รากฐานสำคัญคือ "วินัย" และ "จิตสำนึก" ของปัจเจกบุคคล ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่คุณกู้แสดงออกนั้น เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนกว่าบทลงโทษหรือคำขวัญรณรงค์ใดๆ ท่ามกลางปัญหาความไม่เป็นระเบียบที่ยังพบเห็นได้ทั่วไป เช่น การเปิดเพลงเสียงดังหรือการแซงคิว การกระทำนี้จึงช่วยตอกย้ำว่าอารยธรรมของเมืองที่แท้จริงเริ่มต้นจากการกระทำของพลเมืองทุกคน
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน