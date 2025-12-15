คนทะลัก! &'ซูชิโร่&' เปิดสาขาแรกในเซี่ยงไฮ้ คิวยาวเหยียดรอนานสูงสุด 14 ชม.

ซูชิโร่ (Sushiro) ร้านซูชิสายพานยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกในการเปิดตัวสาขาแรกที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีรายงานว่าลูกค้าต้องรอคิวใช้บริการยาวนานสูงสุดถึง 14 ชั่วโมงในวันเปิดร้านวันแรก สะท้อนกระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นที่ยังคงร้อนแรง
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (6 ธ.ค.) ซูชิโร่ได้เปิดให้บริการ 2 สาขาพร้อมกันในนครเซี่ยงไฮ้ แม้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นในปัจจุบันจะค่อนข้างเย็นชา แต่ด้วยจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าและราคาที่เข้าถึงง่าย ทำให้ซูชิโร่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยม โดยก่อนเวลาเปิดทำการ มีลูกค้ามารอเข้าคิวล่วงหน้าถึง 700 คิว ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก
ทางด้าน ฟู้ด แอนด์ ไลฟ์ คอมพานีส์ (FOOD & LIFE COMPANIES) บริษัทแม่ของซูชิโร่ เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้เริ่มรุกตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยการเปิดสาขาแรกที่นครกวางโจว เมื่อปี 2564 ก็ได้ทยอยขยายสาขาไปยังกรุงปักกิ่ง เมืองซูโจว และเมืองอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง การเข้ามาปักธงในนครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการขยายอาณาจักรธุรกิจในจีน
ปัจจุบัน ซูชิโร่มีจำนวนสาขาในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 71 แห่ง ซึ่งจากกระแสตอบรับที่ถล่มทลายในเซี่ยงไฮ้ แสดงให้เห็นว่าความนิยมในวัฒนธรรมซูชิสายพานของญี่ปุ่นในตลาดจีนยังคงอยู่ในระดับสูง
ที่มา: สำนักข่าวเกียวโด / ทีวีอาซาฮี