หนุ่มกว่างโจวเลี้ยง "ลูกหมูป่า" หลงทางจนตัวโต โด่งดังสร้างรายได้

นายหลัว ชายวัย 33 ปี ชาวนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง รับเลี้ยงลูกหมูป่าพลัดหลงจนเติบโตแข็งแรง กลายเป็นสัตว์เลี้ยงขวัญใจชาวเน็ต พร้อมปฏิเสธเงินก้อนโตที่มีผู้เสนอขอซื้อเพื่อนำไปทำคอนเทนต์
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2567 ลูกหมูป่าสภาพผอมโซ บาดเจ็บ และหนักเพียง 15 กิโลกรัม ได้บุกเข้ามาขออาหารที่บ้านของนายหลัว เขาจึงต้มบะหมี่ให้กินและตั้งชื่อให้มันว่า "เมี่ยนเถียว" (แปลว่า บะหมี่) หลังจากมันวนเวียนมาขออาหารติดต่อกัน 3 วัน นายหลัวจึงตัดสินใจเลี้ยงไว้เพราะเกรงว่าหากปล่อยกลับไปอาจถูกคนจับกิน
ปัจจุบัน เจ้าเมี่ยนเถียวอาศัยอยู่กับนายหลัวมานานกว่า 1 ปี น้ำหนักตัวพุ่งพรวดจาก 15 กิโลกรัม เป็น 75 กิโลกรัม นายหลัวทุ่มเทดูแลอย่างดีถึงขั้นยอมย้ายจากห้องเช่าไปเช่าบ้านเดี่ยวเพื่อให้หมูมีพื้นที่วิ่งเล่น โดยมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารเฉลี่ยเดือนละ 500 หยวน (ประมาณ 2,400 บาท) มันถูกฝึกให้เชื่อง สามารถจูงเดินเล่น เข้ากับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้ดี และรู้จักขับถ่ายเป็นที่
ความน่ารักแสนรู้ของเจ้าเมี่ยนเถียวทำให้มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียกว่า 2 แสนคน สร้างรายได้จากยอดวิวคลิปวิดีโอให้นายหลัวราว 5,000 หยวน (ประมาณ 24,000 บาท) ต่อเดือน ซึ่งช่วยให้ภรรยาของเขาเปิดใจยอมรับสมาชิกตัวใหญ่นี้ได้
ความโด่งดังทำให้มีผู้ยื่นข้อเสนอขอซื้อเจ้าเมี่ยนเถียวด้วยราคาสูงถึง 50,000 หยวน (ประมาณ 237,500 บาท) เพื่อนำไปปั้นเป็นสัตว์เลี้ยงอินฟลูเอนเซอร์ แต่นายหลัวปฏิเสธทันที โดยระบุว่าเขาผูกพันกับมันแล้ว และต้องการให้มันเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุข ไม่ใช่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า แม้หมูป่าจะไม่อยู่ในบัญชีสัตว์คุ้มครองพิเศษ แต่การเพาะพันธุ์ต้องขออนุญาต และหมูป่าอาจเป็นพาหะนำโรคและมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่คาดเดายาก จึงไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปนำมาเลี้ยงเอง
ที่มา: Jimu News