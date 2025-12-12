ไวรัล! กิ๊กสาวชาวจีนปีนตึกชั้น 10 หนีเมียหลวงสุดระทึก (มีคลิป)

ทำเพื่อนบ้านหัวใจแทบวาย! หลังหญิงสาวคนหนึ่งหลบหนีภรรยาหลวง ด้วยการปีนจากห้องที่อยู่บนตึกชั้น 10 เกาะผนัง เกาะท่อ ก่อนเคาะหน้าต่างเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ
โดยเหตุการณ์เสี่ยงตายสุดหวาดเสียวดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ณ ตึกแห่งหนึ่งในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
จากคลิปวิดีโอ ซึ่งถ่ายโดยเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เผยให้เห็นภาพหญิงสาวผมดำยาว สวมกระโปรงสั้นสีขาว ถือโทรศัพท์มือถือไว้ในมือข้างหนึ่ง พร้อมกับเกาะขอบหน้าต่างอยู่ด้านนอกตึก ขณะพูดคุยกับชายหนุ่มที่เปลือยท่อนบน ซึ่งอยู่ด้านใน ก่อนที่เขาจะหายไป
ตามรายงาน จู่ๆ ภรรยาของชายคนนี้ก็กลับมาก่อนเวลาปกติ เขาจึงเร่งให้หญิงสาวคนนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ระเบียง หรือไม่ก็ปีนหน้าต่างออกไป เพราะกลัวภรรยาหลวงจับได้
อย่างไรก็ตาม หลังจากชายคนนี้ปิดผ้าม่านและจากไป หญิงสาวก็พยายามปีนไปด้านข้างของอาคาร จากนั้นก็เกาะท่อน้ำ ไถลตัวลงมาจนเกือบหวิดร่วง โชคยังดีที่พอมีที่ให้เหยียบอยู่ได้บ้าง
แต่เธอก็ไปจากจุดนั้นไม่ได้ จึงเอื้อมไปเคาะกระจกหน้าต่างของเพื่อนบ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือ
ด้านเพื่อนบ้านก็รีบเปิดหน้าต่าง และดึงตัวเธอเข้ามาด้านใน
ทั้งนี้ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แน่ชัดว่าภรรยาของชายคนดังกล่าวทราบเรื่องแล้วหรือไม่ และตำรวจท้องถิ่นก็ไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก เช่น “สิ่งที่รู้กันแค่ไม่กี่คน ตอนนี้เพื่อนบ้านทั้งละแวกต่างรู้กันหมดแล้ว” “ถ้าบอกว่าเธอเป็นคนขี้อาย เธอกลับกล้าที่จะปีนตึกสูง ถ้าบอกว่าเธอเป็นคนใจกล้า แต่เธอกลับไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายชายเสียด้วยซ้ำ” “ผู้หญิงคนนี้ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่ออะไรกัน? เพื่อผู้ชายที่แม้แต่ค่าโรงแรมก็ยังไม่ยอมจ่าย แถมยังกลัวภรรยาเสียจนปล่อยให้คุณแบกรับความเสี่ยงไว้คนเดียว” และ “ทุกวันนี้การมีชู้แทบจะกลายเป็นงานฝีมือเชิงเทคนิค”
ที่มา : Video of China woman evading lover’s wife by scaling high-rise wall to hide next door goes viral (SCMP)