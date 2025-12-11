ทะเลจีนใต้ : ปักกิ่งมุ่งแสวงหาระเบียบทางทะลที่ยุติธรรมและถูกต้อง

นักการทูตอาวุโสของจีนแสดงจุดยืนชัดเจนของปักกิ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้กับชาติอาเซียน
ในการประชุมสัมมนาว่าด้วยทะเลจีนใต้ ซึ่งจัดขึ้นในเมืองซันย่า มณฑลไห่หนัน ( เกาะไหหลำ ) ทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันพุธ ( 10 ธ.ค. ) นายซุน เว่ยตง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่จีน นักวิชาการ และนักการทูตต่างชาติ ที่มาร่วมการประชุมว่า จีนยินดีทำงานร่วมกับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดการกับข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้ โดยยืนยันว่า ปักกิ่งมุ่งแสวงหาระเบียบทางทะลที่ยุติธรรมและถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม นายซุนได้ปกป้องการตัดสินใจของรัฐบาลจีนกรณีการปฏิเสธคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อปี 2559 ตามการยื่นฟ้องของฟิลิปปินส์ โดยคำตัดสินระบุว่า "เส้นประ9เส้น" ซึ่งจีนใช้อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้นั้น เส้นประเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)
นายซุนชี้แจงว่า คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการได้ละเมิดหลักการ "ความยินยอมของรัฐ" ("state consent) และ “สัญญาเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม” ( "pacta sunt servanda" ) อันเป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนั้น เขาเห็นว่า การเกิดปัญหาระหว่างชาติเพื่อนบ้านกันบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่การจัดการกับข้อแตกต่างและการแก้ไขข้อพิพาทนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญ พร้อมกับเน้นย้ำที่จะสรุปการเจรจากับอาเซียน เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ให้เสร็จสิ้นภายในปีหน้าตามเป้าหมายที่ร่วมกำหนดกันไว้
ทั้งนี้ แม้ว่าจีนจะเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล แต่จีนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการและจะไม่ยอมรับคำตัดสินใด ๆ โดยอ้างว่าคณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการตัดสินข้อพิพาทเรื่องอธิปไตย
จีนและอาเซียนเริ่มมีการเจรจาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติร่วมกันในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ปลายปี 2545 เพื่อเป็นแนวทางในการคลี่คลายความตึงเครียดในน่านน้ำ ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ แต่มีความคืบหน้าน้อยมาก กระทั่งในปี 2566 รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและชาติสมาชิกอาเซียนตกลงที่จะสรุปการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในกลางปี 2569
การประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับเหตุการณ์เผชิญหน้าครั้งล่าสุดในทะเลจีนใต้ โดยฟิลิปปินส์กล่าวหาจีนว่ายิงพลุสัญญาณจากแนวปะการังซูบีในหมู่เกาะสแปรตลีไปยังเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังลาดตระเวนตามปกติเมื่อวันเสาร์ ( 6 ธ.ค.)
แนวปะการังซูบีเป็นเกาะเทียมแห่งหนึ่งที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้ และเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญทางยุทธศาสตร์ 3 แห่ง ซึ่งมีการสร้างรันเวย์ยาว ระบบขีปนาวุธ และเรดาร์ ขณะที่ฟิลิปปินส์และเวียดนามต่างก็อ้างสิทธิ์เหนือแนวปะการังแห่งนี้เช่นกัน
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์