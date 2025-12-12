&'บอดี้การ์ดสาวสวยที่สุดในจีน&' คืนสังเวียนอารักขาภริยาผู้นำฝรั่งเศส

"เหยียน เยว่สยา" เจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ความปลอดภัยกลาง (Central Guard Bureau) ซึ่งได้รับฉายาจากชาวเน็ตว่า "บอดี้การ์ดที่สวยที่สุดในจีน" กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง ระหว่างปฏิบัติภารกิจอารักขา "บริจิตต์ มาครง" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส ในโอกาสเยือนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568
ระหว่างที่นางมาครงเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะในกรุงปักกิ่งและนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ภาพของเหยียน ที่คอยยืนประกบด้วยท่าทีทะมัดทะแมง สายตาตื่นตัวสอดส่องความปลอดภัยรอบด้านตลอดเวลา ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตจีนที่ชื่นชมในบุคลิกที่เข้มแข็งและเป็นมืออาชีพของเธอ
เหยียนเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างครั้งแรกจากการปฏิบัติหน้าที่อารักขา "อัสมา อัล-อัสซาด" ภริยาอดีตประธานาธิบดีซีเรีย ระหว่างเยือนจีนเมื่อเดือนกันยายน 2566 โดยท่าทีที่นิ่งสงบและโฟกัสกับงานทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นในโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เธอยังได้รับมอบหมายให้อารักขา "แพทองธาร ชินวัตร" นายกรัฐมนตรีของไทย ระหว่างเดินทางเยือนเมืองฮาร์บิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยสื่อจับภาพเธอขณะนั่งเฝ้าระวังความปลอดภัยให้นายกรัฐมนตรีไทยขณะชมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง ด้วยสีหน้าจริงจังจนเห็นเส้นเลือดปูดโปนที่ลำคอ ซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวขั้นสูงสุด
แม้ข้อมูลส่วนตัวของเธอจะถูกปกปิดเป็นความลับเนื่องจากลักษณะงาน แต่เชื่อกันว่าเธอมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และเคยผ่านการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จากวัดเส้าหลิน
ที่มา: South China Morning Post
ภาพกลุ่มสื่อจีน