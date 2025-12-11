วิจารณ์สนั่น! สวนสัตว์จีนปล่อยให้ลิงชิมแปนซีสูบบุหรี่ (มีคลิป)

คลิปวิดีโอลิงชิมแปนซี ภายในสวนสัตว์หนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบอย่างชำนาญ สร้างความตกตะลึงและกลายเป็นที่ถกเถียงไปทั่วโลกออนไลน์
โดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายโดยนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง จากคลิปจะเห็นลิงชิมแปนซีตัวนี้กำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่บนก้อนหิน โดยมีกล่องบุหรี่สีแดงวางอยู่ข้างๆ ท่าทางของมัน ทั้งการถือบุหรี่และการพ่นควันออกมานั้นดูคล้ายกับมนุษย์มากเลยทีเดียว
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็ต่างประหลาดใจกับเทคนิคการสูบบุหรี่อันแสนชำนาญของมัน โดยหลายคนยังสงสัยว่าทำไมลิงชิมแปนซีถึงมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง
ต่อมา เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็ได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่าลิงชิมแปนซีตัวนี้มีชื่อว่า "แซมมี่" นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แซมมี่สูบบุหรี่ โดยมันเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวมาจากมนุษย์
เนื่องจากแซมมี่เป็นลิงชิมแปนซีที่ถูกเลี้ยงมาโดยสองสามีภรรยาชาวเยอรมัน และมันก็ได้เรียนรู้ที่จะสูบบุหรี่และดื่มเหล้ามาจากที่นั่น ก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่สวนสัตว์
ส่วนสาเหตุที่มันมีบุหรี่นั้น ทางเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีนักท่องเที่ยวโยนบุหรี่เข้ามาในโซนที่แซมมี่อาศัยอยู่ แม้ว่าทางสวนสัตว์จะห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวให้อาหาร หรือโยนสิ่งของให้สัตว์ ทั้งยังมีการตรวจตราและลาดตระเวนอยู่ตลอด แต่ก็ยังเป็นการยากที่จะป้องกันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
"นักท่องเที่ยวไร้อารยะบางกลุ่มฉวยโอกาสจากความประมาทของเรา โยนบุหรี่และไฟแช็กใส่ลิงชิมแปนซี"
อย่างไรก็ตาม ทางสวนสัตว์ได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยจะมีการตรวจค้นอย่างละเอียด เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ให้มีความเข้มงวดและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังบอกอีกว่า ลิงชิมแปนซีมีความสามารถในการเลียนแบบสูง แต่ไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งไหนดี หรือไม่ดีได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมัน โดยก่อนหน้านี้ ทางสวนสัตว์ก็เคยขอความร่วมมือไม่ให้นักท่องเที่ยวโยนบุหรี่ใส่ลิงชิมแปนซีมาแล้ว เพราะแม้แต่ลิงก็สามารถป่วยเป็นมะเร็งได้
ทั้งนี้ แซมมี่เป็นลิงชิมแปนซีที่โด่งดังจากการขว้างอุจจาระ หิน ดิน โคลนใส่นักท่องเที่ยว จนได้รับฉายาว่า "ชิมแปนซีนักขว้าง"
