สื่อจีนแชร์ภาพกระเป๋าลอยเกลื่อนทะเลสมุย เหตุเรือเฟอร์รี่เจอคลื่นแรง-ลูกเรือผูกไม่แน่น

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางทะเลไทยกลายเป็นกระแสไวรัลในจีน เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่โดยสารเรือเฟอร์รี่จากเกาะเต่ามุ่งหน้าสู่เกาะสมุย ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นกระเป๋าเดินทางและสัมภาระของตนลอยละล่องอยู่ในทะเล หลังจากเรือเผชิญคลื่นลมแรงและลูกเรือไม่ได้ยึดสัมภาระให้แน่นหนา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2568 อลิซ แซมปาเรลลี (Alice Zamparelli) นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพกระเป๋าเดินทางหลายใบกำลังลอยอยู่กลางทะเล พร้อมระบุข้อความตำหนิการทำงานของพนักงานเรือ โดยระบุว่า "กระเป๋าเดินทางทั้งหมดของเราสูญหายเนื่องจากความบกพร่องของลูกเรือ"
รายงานระบุว่า พนักงานเรือได้นำกระเป๋าสัมภาระไปวางไว้บนดาดฟ้าชั้นบน แต่ไม่ได้ผูกยึดให้แน่นหนา เมื่อเรือแล่นปะทะกับคลื่นสูงและสภาพอากาศแปรปรวน จึงทำให้กระเป๋าที่วางกองไว้ร่วงหล่นลงสู่ทะเล ส่งผลให้เรือต้องจอดฉุกเฉินกลางทะเล โดยพนักงานเรือสามารถกู้กระเป๋าคืนมาได้บางส่วน และมีการส่งเรือสปีดโบ๊ทออกไปตามเก็บส่วนที่เหลือ
แซมปาเรลลี เปิดเผยถึงขั้นตอนการเจรจาค่าเสียหายว่า เธอต้องใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงกว่าจะได้รับเงินชดเชย 50,000 บาท โดยทางบริษัทเรือพยายามโต้แย้งว่ากระเป๋าแต่ละใบมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท และปฏิเสธที่จะจ่ายมากกว่านั้น ในขณะที่เธอยืนยันว่ากระเป๋าแต่ละใบมีมูลค่าจริงไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าผู้โดยสารบางรายไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆ และบางรายถึงกับพลาดเที่ยวบินจากการเสียเวลาในเหตุการณ์นี้
ที่มา: South China Morning Post