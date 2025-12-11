เทสลาเซี่ยงไฮ้ทุบสถิติ! ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าครบ 4 ล้านคัน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. โรงงานกิกะแฟกทอรีของเทสลา (Tesla) ในนครเซี่ยงไฮ้ ฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการปล่อยรถยนต์คันที่ 4 ล้านออกจากสายการผลิต โดยเป็นรถยนต์รุ่น Model Y L สี Starlight Gold ซึ่งความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตที่รวดเร็ว
ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตรถยนต์ได้ 1 คันในทุกๆ 30 วินาที และมีบทบาทสำคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเกือบครึ่งหนึ่งของยอดส่งมอบรวมทั่วโลกของเทสลา
ย้อนกลับไปเมื่อเดือน ม.ค. 2562 โรงงานเทสลาเซี่ยงไฮ้เริ่มลงเสาเข็มก่อสร้าง และสามารถส่งมอบรถยนต์ Model 3 ล็อตแรกได้ภายในเดือน ธ.ค. ของปีเดียวกัน สร้างปรากฏการณ์ "เทสลาสปีด" (Tesla Speed) ที่เริ่มก่อสร้างและผลิตได้ภายในปีเดียว ต่อมาในเดือน ส.ค. 2565 โรงงานผลิตรถครบ 1 ล้านคัน และแตะหลัก 3 ล้านคันในเดือน ต.ค. 2567 โดยการเพิ่มจำนวนผลิตจาก 3 ล้านคันสู่ 4 ล้านคันนั้นใช้เวลาเพียง 14 เดือน รวมระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันไม่ถึง 6 ปี
โรงงานเซี่ยงไฮ้ถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของโลก โดยรวมกระบวนการหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การปั๊มขึ้นรูป การเชื่อมตัวถัง การพ่นสี และการประกอบ ไว้ภายใต้หลังคาเดียว
ในด้านห่วงโซ่อุปทาน ปัจจุบันโรงงานมีอัตราส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Localization rate) สูงถึง 95% ก่อให้เกิดระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ครอบคลุมพื้นที่ซูโจว หนิงโป และหนานทง โดยมีซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1 ของจีนกว่า 400 ราย และกว่า 60 รายได้ก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของเทสลา
นอกจากนี้ โรงงานเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการส่งออกหลัก (Export Hub) ไปยังตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิก โดยเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา มียอดส่งออกรถยนต์กว่า 3.5 หมื่นคัน ซึ่งเป็นสถิติรายเดือนสูงสุดในรอบ 2 ปี
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของเทสลาในเซี่ยงไฮ้ยังขยายไปไกลกว่าการผลิตรถยนต์ โดยเมื่อเดือน ก.พ. 2568 โรงงานผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Megapack) แห่งใหม่ ซึ่งเป็นแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเดินสายการผลิตอย่างเป็นทางการ และสามารถส่งออกแบตเตอรี่ล็อตแรกได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเศษ ตอกย้ำประสิทธิภาพการผลิตระดับสูง
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว
ภาพ: เอเอฟพี