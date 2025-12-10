ต่อสู้คดีจนถึงชั้นศาลสูงสุด แต่ไม่รอด ! อดีตนายธนาคารอาวุโสถูกประหารชีวิตฐานรับสินบน

นายไป๋ เทียนฮุย อดีตผู้จัดการทั่วไปของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไชน่า ฮวาหรง อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์จำกัด ถูกประหารชีวิตแล้วโดยศาลในเมืองเทียนจินทางภาคเหนือเมื่อเช้าวันอังคาร ( 9 ธ.ค. ) นับเป็นผลงานการกวาดล้างการทุจริตล่าสุดภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2567 ศาลชั้นต้นในเมืองเทียนจินพิพากษาประหารชีวิตนายไป๋ โทษฐานรับสินบน โดยเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตและให้ยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของจำเลย
ต่อมานายไป๋ได้ยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลยืนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 จำเลยต่อสู้คดีจนถึงชั้นฎีกา
ศาลประชาชนสูงสุดได้ตรวจสอบและยืนยันว่า นายไป๋ใช้อำนาจในทางมิชอบ โดยรับสินบนจำนวนมหาศาล มีมูลค่ารวมกว่า 1,108 ล้านหยวน ขณะเป็นผู้บริหารระดับสูงของไชน่า ฮวาหรง ระหว่างปี 2557- 2561
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนายไป๋ได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจที่สาม ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการผู้จัดการแผนกวาณิชธนกิจของบริษัทฮวาหรง ( ฮ่องกง ) อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด ตลอดจนตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านเงินทุน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป รองผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการทั่วไปของไชน่า ฮวาหรง
ศาลประชาชนสูงสุดระบุว่า จำเลยอาศัยตำแหน่งเหล่านี้ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าซื้อโครงการ การจัดหาเงินทุนในการทำธุรกิจให้แก่บริษัทที่จ่ายสินบนให้ตนเอง เงินสินบนที่นายไป๋ได้รับนั้นมีจำนวนมหาศาล ลักษณะของอาชญากรรมมีความร้ายแรงเป็นพิเศษและส่งผลกระทบต่อสังคมรุนแรงอย่างยิ่ง อีกทั้งข้อเท็จจริงแห่งคดีนั้น "ชัดเจน" และหลักฐานที่ใช้ในการกล่าวหาจำเลย "หนักแน่นและเพียงพอ" จำเลยจึงสมควรถูกลงโทษสถานหนักอันเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
เจ้าหน้าที่มิได้ให้รายละเอียดว่า ประหารชีวิตนายไป๋ด้วยวิธีการใด แต่เขาได้รับอนุญาตให้พบหน้ากับญาติสนิทเป็นครั้งสุดท้าย
ไชน่า ฮวาหรงเป็น 1 ใน 4 บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อจัดการกับหนี้เสียของธนาคารรัฐที่พอกพูนจนส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารของจีน และต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ด้านการลงทุน สินเชื่อ และอสังหาริมทรัพย์ โดยหลังจากได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลในปี 2564 ไชน่า ฮวาหรงจึงเปลี่ยนชื่อเป็น China Citic Financial Assets Management
นายไป๋เป็นผู้บริหารระดับสูงคนที่สองของบริษัทแห่งนี้ที่ถูกประหารชีวิตโทษฐานคอร์รัปชั่น โดยนาย ไล่ เสี่ยวหมิน อดีตประธานไชน่า ฮวาหรงถูกประหารชีวิตในเดือนมกราคม 2564 หนึ่งเดือนหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรับสินบนจำนวน 1,800 ล้านหยวนและยักยอกทรัพย์สินของรัฐมากกว่า25 ล้านหยวน โดยนาย ไป๋เป็นคนสนิทของไล่และเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคนสำคัญในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายอย่างของเจ้านาย
ทั้งนี้ นายไล่ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานมีภรรยานอกสมรสอีกด้วย
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / เดอะเทเลกราฟ