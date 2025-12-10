แด่มิตรภาพ! เด็กชาย 8 ขวบ แบ่งสร้อยทองของแม่เป็นชิ้นเล็กๆ เอาไปแจกเพื่อนร่วมชั้น

ทำเอาพ่อแม่หัวจะปวดกันเลยทีเดียว! หลังมีรายงานว่า เด็กชายวัย 8 ขวบ จากมณฑลซานตง แอบเอาสร้อยคอทองคำของแม่ไปแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ และมอบให้เพื่อนร่วมชั้นเพื่อเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพ
โดยซุน ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า “บางทีคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกที่ถูกแต่งขึ้นมา แต่มันคือเรื่องจริง”
เธอเล่าว่า เธอเพิ่งจะรู้เรื่องราวทั้งหมด หลังจากผ่านไปแล้ว 1 เดือน เพราะลูกสาวมาเล่าให้ฟังว่า เพื่อนร่วมชั้นของลูกชาย บอกว่าเขาได้รับทองคำชิ้นหนึ่งมาจากเด็กชาย
และพอเธอสอบถามลูกชาย ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นความจริง ซึ่งทองที่เขาเอาไปแจกเพื่อนนั้นมาจากสร้อยคอของเธอนั่นเอง
เธอและสามีใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และพบว่าลูกชายได้แอบมาเปิดลิ้นชักและหยิบสร้อยคอทองคำ ซึ่งเป็นของที่ระลึกวันแต่งงานของพวกเขาออกมา
ก่อนที่จะพยายามตัดแบ่งสร้อยดังกล่าว ด้วยการเอาไฟแช็กมาลนและใช้คีมช่วยตัด แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงใช้ฟันกัดให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆ แทน
ลูกชายของเธอยังสารภาพอีกว่า เขาจำไม่ได้ว่าแจกทองให้เพื่อนร่วมชั้นไปทั้งหมดเท่าไหร่ และที่สำคัญ คือ เขาจำไม่ได้แล้วว่าเอาทองที่เหลือไปเก็บไว้ที่ไหน
ทั้งนี้ เมื่อซุนถามลูกชายว่ารู้ไหมว่าทองคำมีราคาสูง ลูกชายก็ตอบว่าไม่รู้ และถูกสามีของเธอตีในที่สุด โดยจากรายงาน สร้อยคอดังกล่าวหนักประมาณ 8 กรัม ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 9,600 หยวน (ประมาณ 48,000 บาท)
ด้านทนายความท่านหนึ่งจากมณฑลเหอเป่ยระบุว่า ตามกฎหมายจีน เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางแพ่งจำกัด หากจะมีการลงโทษจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และการตีเด็กก็ถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองเยาวชน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ต้องอบรมเขาอย่างจริงจัง ไม่งั้นวันหนึ่งเขาอาจจะเอาบ้านไปขายก็ได้” และ “ถ้าเขาเอาไปให้เด็กผู้หญิงก็อย่าไปเอาคืนเลย บางทีในอนาคตอาจมีใครสักคนในนั้นกลายเป็นลูกสะใภ้ของคุณก็เป็นได้”
ที่มา : China boy cuts mum's gold necklace into small pieces to gift classmates for friendship (SCMP)