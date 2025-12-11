คนรักหมาปลื้ม! โรงหนังฉางชุนเปิดรอบพิเศษ ‘พาน้องหมาดูหนัง’

โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในนครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน เปิดบริการรอบพิเศษ “ดูหนังพร้อมสัตว์เลี้ยง” ฉีกกฎเหล็กเดิมของโรงหนังที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ให้กับเหล่าทาสหมา-ทาสแมว
รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เจ้าของต่างพากันจูงสุนัขที่ได้รับการแต่งตัวมาอย่างน่ารักมารอต่อแถวเข้าชมภาพยนตร์ โดยเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตั๋วไม่เพียงแต่ตรวจสอบบัตรชมภาพยนตร์ของคน แต่ยังคอยต้อนรับ “ผู้ชมสี่ขา” อย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้บริการ
ทางโรงภาพยนตร์ไม่ได้เพียงแค่เปิดอนุญาตให้นำสัตว์เข้าเท่านั้น แต่ยังมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในโรงให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงอย่างใส่ใจรายละเอียด ได้แก่:
การปรับระบบภาพและเสียง: มีการปรับลดระดับเสียงไม่ให้ดังเกินไป และเปิดไฟสลัวไว้ตลอดการฉาย (สว่างกว่ารอบปกติเล็กน้อย) เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการตื่นตระหนก (Stress) จากความมืดสนิทหรือเสียงเอฟเฟกต์ที่ดังกระทันหัน
มาตรการสุขอนามัย: ทางโรงหนังได้จัดเตรียมเบาะรองนั่งแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เบาะที่นั่งเปื้อน รวมถึงมีผ้าอ้อมสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทำความสะอาดฉุกเฉินไว้ให้บริการ เพื่อรักษาความสะอาดภายในโรงภาพยนตร์
บริการดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกอย่างล้นหลามจากกลุ่มคนรักสัตว์ หลายคนเผยว่าปกติการมาดูหนังจะต้องทิ้งสุนัขไว้ที่บ้านเพียงลำพัง การมีบริการนี้ทำให้สามารถพา “ลูกรักขนฟู” ออกมาเข้าสังคมและทำกิจกรรมร่วมกันได้ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งเสริมแนวคิด “การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยง”
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน
ภาพ: ไชน่านิวส์