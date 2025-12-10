xs
xsm
sm
md
lg

จีนเรียกร้อง &'กัมพูชา-ไทย&' ยับยั้งชั่งใจ ป้องกันสถานการณ์บานปลาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพซินหัว : พลเรือนรวมตัวที่ศูนย์อพยพในจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 ธ.ค. 2025)
สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- กัวเจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงเมื่อเย็นวานนี้ (9 ธ.ค.) ว่าจีนเรียกร้องกัมพูชาและไทยใช้ความยับยั้งชั่งใจและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บริเวณชายแดนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น


กัวกล่าวถ้อยคำข้างต้นหลังจากเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทยในช่วงไม่นานนี้ โดยกัวสำทับว่าจีนในฐานะมิตรและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของทั้งกัมพูชาและไทยนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถพบกันครึ่งทาง

ทั้งนี้ กัวเสริมว่าจีนจะยังคงดำเนินบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในวิถีทางของจีนเพื่อช่วยบรรเทาความตึงเครียดและสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น