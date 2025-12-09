ทรัมป์ไฟเขียวNvidiaขายชิปให้จีน ตอกย้ำความสำคัญของตลาดแดนมังกร

ในที่สุด เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia ก็ได้รับฟังข่าวดีที่อยากได้ยินมากที่สุด เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกแห่งนี้ส่งออกชิปเอไอรุ่น H200 ไปยังจีนได้แล้ว ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันอังคาร ( 9 ธ.ค.) หลังจากหวงพยายามวิ่งเต้นอยู่นานหลายเดือน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ว่า สหรัฐฯ จะอนุญาตให้ NVIDIA จัดส่งผลิตภัณฑ์ H200 ไปยังลูกค้าที่ได้รับอนุญาตในจีนและชาติอื่นๆ โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯกำลังสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้าย และจะใช้แนวทางเดียวกันนี้กับ AMD, Intel และบริษัทอเมริกันอื่นๆเช่นกัน
ถึงแม้มีเงื่อนไขว่า ยอดขายชิปจะถูกหัก 25 % ให้รัฐบาลสหรัฐฯ แต่ราคาหุ้นของ Nvidia ยังคงปรับขึ้น 1.2 % ในการเทรดหุ้นหลังตลาดปิดทำการ โดยทรัมป์ชี้แจงในโพสต์ว่า นโยบายดังกล่าวจะสนับสนุนให้ชาวอเมริกันมีงานทำ สร้างความแข็งแกร่งแก่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ และชาวอเมริกันผู้จ่ายภาษีได้รับประโยชน์
ในระหว่างที่หวงพยายามวิ่งเต้นหรือล็อบบี้เพื่อขอให้รัฐบาลและสภาคองเกรสผ่อนคลายการควบคุมการส่งออกนั้น เขาได้ให้ข้อคิดเห็นต่อสาธารณชนซ้ำ ๆ หลายครั้งเกี่ยวกับความสำคัญของตลาดจีนและความเสี่ยงที่สหรัฐฯจะสูญเสียตลาดแห่งนี้ไป
หวงชี้ว่า สหรัฐฯจำเป็นต้องเข้าตลาดจีนจึงจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านเอไอได้ แต่มาตรการจำกัดการส่งออกทำให้ยอดขายชิปของ Nvidia ในจีนหยุดชะงักและคาดว่าจะไม่มียอดขายเลยในอีกสองไตรมาสข้างหน้า
นอกจากนั้น หวงยังได้วิเคราะห์การแข่งขันด้านเอไอระหว่างสหรัฐฯกับจีน โดยใช้กรอบการทำงาน 5 ชั้น (a "five-layer" framework) มาอธิบาย ซึ่งได้แก่ พลังงาน ชิป โครงสร้างพื้นฐาน โมเดล และแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ของหวงเน้นย้ำถึงจุดแข็งของสหรัฐฯ ในด้านชิปและโมเดล ในขณะที่ข้อได้เปรียบของจีนอยู่ที่ด้านพลังงานและการพัฒนาโอเพนซอร์ส พร้อมกับเตือนว่าไม่ควรลดภาพการแข่งขันด้าน AI ระหว่างชาติทั้งสองเหลือเพียงแค่การแข่งขันระหว่างChatGPT กับDeepSeek
ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการขายชิปให้จีนเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความสำคัญของตลาดจีน หม่า จี่หวา นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเทเลคอมผู้มากประสบการณ์ระบุ
หม่าชี้ว่า มาตรการจำกัดการขายชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงแก่จีน ที่รัฐบาลสหรัฐฯดำเนินมานานหลายปีกลับกลายเป็นโอกาสซึ่งหาได้ยากสำหรับอุตสาหกรรมชิปของจีนในการเติบโตและไล่ตามทัน ถ้า Nvidia อยู่นอกตลาดจีนไปอีกสักสองสามปี แม้แต่ชิปล้ำหน้าที่สุดของ Nvidia ก็อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับคู่ค้าในจีนได้
ขณะที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่า การอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะในการล็อบบี้ครั้งสำคัญของ Nvidia และอาจช่วยให้บริษัทฟื้นคืนธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปในตลาดสำคัญแห่งหนึ่งในโลก
ที่มา : โกลบอลไทมส์