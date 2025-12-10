จีนโชว์รถไฟสินค้า ‘พ่วงไร้สาย’ ขบวนยักษ์ แบกน้ำหนัก 3.5 เท่าของหอไอเฟล

สื่อทางการจีนรายงานความสำเร็จในการทดสอบระบบเดินรถไฟขนส่งสินค้าแบบ "เชื่อมต่อไร้สาย" (Virtual coupling) บนเส้นทางรถไฟสายเปาเสิน (Baoshen Railway) ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่จะเข้ามาปฏิวัติการขนส่งทางรางของประเทศ
การทดสอบดังกล่าวเป็นการควบคุมขบวนรถไฟสินค้าจำนวน 7 ขบวน ให้วิ่งเกาะกลุ่มกันเสมือนเป็นขบวนเดียวผ่านระบบสื่อสารไร้สาย แทนการใช้ข้อต่อพ่วงทางกายภาพแบบดั้งเดิม โดยขบวนรถกลุ่มนี้สามารถรองรับน้ำหนักสินค้ารวมกันได้มหาศาลถึง 35,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของหอไอเฟลรวมกันประมาณ 3.5 หอ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) ระบุว่า เทคโนโลยีนี้ช่วยให้รถไฟสามารถวิ่งตามกันได้ในระยะประชิดกว่าเดิมอย่างปลอดภัย ส่งผลให้ขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางรางของจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลเพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่เพิ่มเติม
ระบบควบคุมดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดย บริษัท ไชน่า เสินหัว เอ็นเนอร์จี (China Shenhua Energy) รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานถ่านหินรายใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานในประเทศ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการขนส่งสินค้าที่พุ่งสูงขึ้น โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2568 จีนมียอดการขนส่งสินค้าทางรางรวมแล้วกว่า 3 พันล้านตัน ซึ่งเทคโนโลยีลดระยะห่างและเพิ่มความยาวขบวนรถนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของจีน
ที่มา: South China Morning Post / CCTV